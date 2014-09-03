AKP 2015 seçim takvimini belirledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, 2015 genel seçimlerinin startını 15 Eylül 2014 tarihinde başlatacaklarını belirterek, 16 Eylül 2014 günü de delege dağılım listelerinin ilanını başlatacaklarını dile getirdi.

İHA'nın haberine göre, Beşir Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında dün akşam yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Dün akşam MYK toplantısında AK Parti grup başkanvekillerinin yapılacak 3 günlük Meclis çalışmasıyla ilgili bilgi sunduklarını belirten Atalay, "Daha önce 7 Eylül'de Meclis'in Torba Yasa'yı görüşmek üzere toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştı. Ana muhalefet partisinin kongresi de göz önüne alınarak bu konu 8 Eylül'e çekilmiş oldu. Yani Pazartesi günü için AK Parti Grubu Meclis'i toplantıya çağırıyor. 1-2 anlaşma da var" dedi.

Torba yasa en geç 9 Ekim'de çıkacak

Torba Yasa konusunda Meclis'te daha önce görüşmelerin yapıldığını hatırlatan Atalay, "Meclis kısa bir tatil yapmış oldu, kısa süre sonra tekrar toplantıya çağrılıyor ama Torba Yasa'dan sonra önümüzde bir miktar tatil zamanı var. Normalde 1 Ekim'de Meclis yeni yasama yılı toplantısına başlıyor, peşinde Kurban Bayramı tatili var, zaten orada bölünmeler var. Yani Ekim'in 12'sine kadar parlamentoda çok hızlı bir çalışma olamayacak. Bizim planımız Torba Yasa en geç 8-9 Ekim'de tamamlansın. Ondan sonra milletvekillerimiz tatile girmiş olsunlar" ifadelerini kullandı.

'22 Şubat 2015'te tüm kongreler bitecek'

Parti bünyesinde cumhurbaşkanlığı seçimi, genel başkan değişimi ve büyük kongrenin yürütüldüğünü dile getiren Atalay, parti tüzüğüne çalışmaların normal olarak yürüdüğünü belirtti. Atalay, şöyle devam etti:

"Hiçbir şey aksamıyor, tıkır tıkır yürüyor. Şimdi 5. Olağan Kongremize hazırlık derken önce beldelerden başlayarak, en küçük birimlerimizden illere kadar bütün kongrelerimizi tamamladıktan sonra büyük kongreye gitme genel bir yöntem. 15 Eylül 2014 Pazartesi günü seçim sürecini başlatıyoruz, takvimimiz belirlendi. 16 Eylül'de de delege dağılım listelerinin ilanıyla başlayacağız.



20 Eylül Cumartesi günü delege seçmen listelerinin ilanı yapılacak ve ilk belde kongrelerine 1 Kasım'da başlayacağız, 16 Kasım'da tamamlıyoruz. 11-30 Ekim arasında delege seçimleri olacak. Delege seçimleri tamamlandıktan sonra 1-16 Kasım belde kongrelerimiz yapılacak. 1 Kasım-31 Aralık beldesi olmayan ilçe kongrelerimiz yapılacak. 15 Kasım-31 Aralık beldesi olan ilçe kongrelerimiz yapılacak. 22 Kasım Cumartesi günü il kongrelerimizi başlatacağız. 22 Şubat 2015 Pazar günü ilk kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Biraz hızlandırılmış bir takvim. Çünkü seçim var sonrasında. Şubat ayının 22'sinde kongrelerimiz tamamlanmış olacak."

Olağan Kongre tarihi netleşmedi

Partinin bütün mekanizmalarının bir dinamizm içerisine gireceğini belirten Atalay, "Bütün teşkilatların ya yeniden seçilmesi veya seçimle yenilenmesi, şu süreçlerde bazı teşkilatlarımızda değişiklikler olmuştu, görevden düşme, görevden alma gibi bunların da kongrelerle seçimli hale gelmesi bizim için esastır. Dolayısıyla genel seçim öncesi bütün kongrelerimizin yapılması ve bütün teşkilatlarımızın seçimle gelmiş teşkilatlar olması bizim için önemli. 2015'in sonbaharında bir tarihte Olağan 5. Kongremiz yapılmış olacak" diye konuştu.