AKM'yi "Hakimiyet milletindir" bayrağıyla giydirildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan ‘meydanlarda nöbet’ eylemleri devam ediyor. Eylemlerin yoğunlaştığı merkezlerden biri olan Taksim Meydanı'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi, "Hakimiyet Milletindir" bayrağıyla giydirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın emriyle karargahtaki dijital panodan da Türk bayrağı fotoğrafı ile "Hakimiyet milletindir" yazısı paylaşılmıştı.

Atatürk Kültür Merkezi’ne daha önce de "Şeytanın köpeği FETO seni ve senin köpeklerini kendi tasmanızda asacağız Allah'ın (C.C) izniyle demokrasi sancağını semalarda dalgalandıracağız" yazılı bir pankart asılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da darbe girişimi sonrası meydanlarda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara bir kez daha seslenerek, "Bu yürüyüş son duyuruyu yapana kadar devam etmeli" demişti.