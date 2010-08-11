T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Akmerkez'de kaçak kısımlar yıkılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ünlü alışveriş merkezi Akmerkez’deki, “ruhsatına aykırı” yapılan kaçak kısımları yıkmaya başladı.

11 Ağustos 2010 03:00

MEHMET DEMİRKAYA / T24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ünlü alışveriş merkezi Akmerkez’deki, “ruhsatına aykırı” yapılan kaçak kısımları yıkmaya başladı.

Akmerkez’deki kaçak kısımların yıkımıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı ve gazetelere fotoğraf servisi yaptı.

“Akmerkez’deki ruhsatını aykırı yapılar yıkılıyor” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Beşiktaş ilçesinde bulunan Akmerkez Alışveriş Merkezindeki ruhsata aykırı ilavelerin yıkımına bugün (11.08.2010)  başlandı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Tedbir Müdürlüğü’nün ekip ve ekipman (kaynak makinesi gibi) yönünden destek sağladığı yıkım çalışmaları kapsamında; projesine aykırı olarak yapılan ve dükkan olarak kullanılan geniş alandaki bölmeler ile ilave olarak yapılan eklentinin yıkımı gerçekleştirilecek.

Yıkımların Cuma gününe kadar (13.08.2010)  tamamlanması planlandı”.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24