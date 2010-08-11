Akmerkez'de kaçak kısımlar yıkılıyor

MEHMET DEMİRKAYA / T24



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ünlü alışveriş merkezi Akmerkez’deki, “ruhsatına aykırı” yapılan kaçak kısımları yıkmaya başladı.

Akmerkez’deki kaçak kısımların yıkımıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı ve gazetelere fotoğraf servisi yaptı.

“Akmerkez’deki ruhsatını aykırı yapılar yıkılıyor” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Beşiktaş ilçesinde bulunan Akmerkez Alışveriş Merkezindeki ruhsata aykırı ilavelerin yıkımına bugün (11.08.2010) başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Tedbir Müdürlüğü’nün ekip ve ekipman (kaynak makinesi gibi) yönünden destek sağladığı yıkım çalışmaları kapsamında; projesine aykırı olarak yapılan ve dükkan olarak kullanılan geniş alandaki bölmeler ile ilave olarak yapılan eklentinin yıkımı gerçekleştirilecek.

Yıkımların Cuma gününe kadar (13.08.2010) tamamlanması planlandı”.