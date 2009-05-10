Akmerkez 'kaçak merkez mi' oluyor?

İstanbul’un ödüllü alışveriş merkezi Akmerkez’de “tamir” ruhsatıyla kaçak olarak kafeterya ve dükkânlar yapılıyor. Önü panoyla kapatıldığı için inşaat görülmüyor



İstanbul'un en prestijli alışveriş merkezi Akmerkez'in çatısında Beşiktaş Belediyesi'nden alınan "tamir" ruhsatıyla kaçak kafeteryalar ve dükkanlar yapılıyor. Binanın etrafı reklam panolarıyla kapatıldığı için çatıdaki inşaat görülemiyor. Ancak diğer binaların teras katlarına çıkıldığı zaman görülen kaçak yapılaşmayı Etiler'de oturan bazı vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi.



Sabah gazetesinin haberine göre; Büyükşehir İmar Müdürlüğü yetkilileri geçtiğimiz hafta Akmerkez'e giderek yapılan çalışmalarla ilgili yapı tadil tutanağı tuttu. "Akmerkez'de büyümeler, kapatmalar ve inşai çalışmalar yapılıyor. İmar yönetmeliği çerçevesinde gereğini yapın" denilerek tutanak geçtiğimiz çarşamba günü Beşiktaş Belediyesi'ne gönderdi. SABAH'a konuşan imar müdürlüğü yetkilileri, "Beşiktaş Belediyesi önlem almaz ise Büyükşehir devreye girerek kaçak bölümleri yıkarak, inşaat sahiplerine yasalar çerçevesinde gerekli cezaları kesecektir."



"KESİNLİKLE İZİN GEREKİYOR"



Tamir ruhsatıyla badana, kapı değiştirme, çatı tamiri, fayans döşeme ve iç mekan yenileme işlerinin yapılabileceğini belirten Şehir Plancılar Odası eski İstanbul Şube Başkanı Ahmet Turgut, "Böyle bir ruhsatla mevcut onaylı proje ve projeye göre alınmış ruhsata yapılan her türlü ekler kaçaktır. Bina konturunda ve gabarisinde büyültme, değişiklik kesinlikle yapılamaz. Yapıldığı taktirde imar mevzuatına aykırı işlem yapılmış olur. Yeni bir ek yapabilmesi için proje tadilatı yapıp, imar durumu uygunsa belediyeye onaylatması lazım. Bölge aynı zamanda boğaziçi geri görünüm alanı olduğu için 3. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan da izin alınmalı. Koruma kurulunun da onayı gerekmektedir" dedi.



"ZABIT TUTULUR YIKIM OLMAZ"



Avrupa ve dünyanın en iyi alışveriş merkezi seçilen Akmerkez'le ilgili geçtiğimiz Ocak ayında bazı eski meclis üyeleri büyükşehirde önerge verdi. Önergede, "Yerinde yaptığımız araştırmada reklam tabelaları marifetiyle binanın üst katına kaçak inşaat yapılıyor. Büyükşehir ve Beşiktaş Belediyesi, acilen önlem almalıdır" dediler. Konuyu meclis gündemine taşıyan eski Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Sağ, "Belediye yetkilileri zabıt tutarlar ama yıkımı yapmazlar. Küçük para cezasıyla kurtulurlar" dedi. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, belediye yetkililerinin, ileride oluşabilecek hukuki sorumluluktan kurtulmak için sadece tutanak tutarak kendilerini garantiye aldıklarını söylüyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Ahmet Faruk Yanardağ tutanak tutulduğunu belirterek şunları söyledi: Tutanak işleme konmaz ise bu sefer Büyükşehir Belediyesi devreye girecek. Tespit edilen kaçak yapılarla ilgili imar mevzuatı gereği yapan ve göz yuman ilçe belediyesi hakkında cezalar ve yaptırımlar uygulanacaktır.

