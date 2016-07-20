AKM’deki o pankart kaldırıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası eylemlerin yoğunlaştığı merkezlerden birisi olan Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) asılan “ŞEYTANIN KÖPEĞİ FETO SENİ ve SENİN KÖPEKLERİNİ KENDİ TASMANIZDA ASACAĞIZ ALLAH’IN (C.C) İZNİYLE DEMOKRASİ SANCAĞINI SEMALARDA DALGALANDIRACAĞIZ” pankart kaldırıldı. Pankartın altında “BU AZİZ MİLLETİN YİĞİTLERİ” imzası atılmıştı.

Gündüz saatlerinde söz konusu pankart ve iki gün önce asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri kaldırıldı.

Taksim Meydanı'na, darbe girişimi sırasında İstanbul'da hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazıldığı büyük bir pano kuruldu.

Panoda şöyle yazıyor:

"Toplu vurdukça yürekler onu top söndüremez. Milletçe, vatanımıza, istiklalimize, millet hakimiyetine düzenlenen suikaste, hainlere, silahlara, tanklara, uçaklara, helikopterlere canlı kalkan olduk. Demokratik bir ülkede insanca, onurlu, bir hayat sürebilmek için şehitler verdik. Bu günümüzü ve geleceğimiz milletimizin bu kahraman duruşuna ve şehitlerimize borçluyuz. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan hepimiz onur duyuyoruz. Şehitlerimize minnettarız. Kalbimiz ebediyete kadar onların aziz hatırası için çarpacak. Milletimiz var olsun, vatan sağolsun."

Ayrıca meydana kurulan sahnede "#meydannobeti" yazıyor.