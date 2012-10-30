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Yeni Akit'teki bu fotoğraf açlık grevlerinden iki ay önce çekilmiş!

Yeni Akit, BDP'li milletvekillerinin üç ay önce yemek yerken çekilmiş fotoğrafını 'Biz kuzu kebabına siz ölüm orucuna' başlığıyla yayımladı...

30 Ekim 2012 17:45

 

Ruken Tuncel
 
Yeni Akit gazetesi, cezaevlerinde 49 gündür devam eden açlık grevlerini bugünkü (30 Ekim 2012) sürmanşetinde "Biz kuzu kebabına siz ölüm orucuna" başlığıyla verdi. Haberde BDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak, BDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Aysel Tuğluk, Sırrı Sakık, Ahmet Türk ve Prof. Büşra Ersanlı'nın Temmuz ayında Mardin'de yemek yerken çekilen fotoğrafları kullanıldı. Yeni Akit'in kullandığı fotoğraf Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yaptığı grup konuşmasına da taşındı. 
 
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Gazetenin "Kürtleri açlık grevine teşvik eden PKK ve BDP’li yöneticiler, mükellef sofralar kurup karınlarını tıka basa doyuruyor" spotuyla yayınladığı haberde yer alan fotoğraf ise BDP Milletvekillerinin Temmuz ayı içerisinde Mardin'deki grup toplantısının ardından katıldıkları bir düğün töreninde çekilmiş.
 
Fotoğrafla ilgili T24'e bilgi veren Ertuğrul Kürkçü, Temmuz ayı içerisinde Mardin'de çekildiğini belirterek "BDP grubu olarak yıllık değerlendirme toplantısı için Mardin'deydik. Fotoğrafta toplantının ardından katıldığımız bir düğünde çekildi" dedi. 
 
Fotoğrafın Ahmet Türk'ün bir yakınının düğününde çekildiğini hatırlatan Kürk'çü Akit'in haberi ve Başbakan'ın açıklamlarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Böyle gayri ahlaki bir saldırı karşısında savunma yapma gereği duymuyorum. Fotoğraf eski bir tarihe ait olduğu gibi, cezaevinde açlık grevinde olmayanlar, dışardaki bizlerde yemek yiyoruz.  İçerdeki insanlara açlık grevine girmelerini söyleyen biz olmadığımız gibi, bizler BDP'li vekiller olarak çözüm üretmeye çalışıyoruz"
 
Fotoğrafta yer alan Prof. Dr. Büşra Ersanlı'da fotoğrafın cezaevinden çıktıktan beş gün sonra 17-18 Temmuz tarihlerinde Mardin'de çekildiğini söyledi.
 
 

Başbakan ne demişti?

 
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında yaptığı konuşmanın açlık grevi ile ilgili kısmı şöyle:
 
"Oturmuş Kızıltepe’de kuzu kebabı yiyorsun. Cezaevindekilere açlık grevine girin, ölün diyorsun. Kürt kardeşlerime sesleniyorum sizi aldatanlara, istismar edenlere dikkat edin. Kuzu şiş götürürken, içeride olanlara ölün diyorlar. Bu iş o kadar kolaysa kendileri yapsın. Cezaevindekilerin talepleri terörist başı ile ilgili taleplerdir." 

 

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