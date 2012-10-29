'Açlık grevleri sona eriyor' haberlerine yalanlama...

Ağırlıklı bölümünün KCK ve PKK’lıların oluşturduğu 700’ü aşkın tutuklu ve hükümlünün farklı tarihlerde başlattığı açlık grevlerine bölümler halinde son verildiği iddiaları tartışmaya neden oldu. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş iddiaları yalanlarken, aralarında Amed News’ün de bulunduğu haber ajansları açlık grevlerine katılımın arttığını öne sürdü. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de yaptıkları yazılı açıklamada destek amacıyla 2 gün boyunca açlık grevi yapacaklarını bildirdi.

KCK ve PKK’lı tutuklu ve hükümlünün “Anadilde eğitim ve savunma hakkı ile Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması” talebiyle başlattığı açlık grevleri 48. gününe girdi.

Habertürk gazetesi PKK ve KCK’lı 305 tutuklu ve hükümlünün, Star gazetesi de 102 tutuklu ve hükümlünün açlık grevine son verdiğini iddia etti.

Star gazetesinde yer alan haberde, "PKK/KCK terör örgütünün Cezaevi Koordinasyon biriminin talimatları doğrultusunda ‘Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve serbest bırakılması’ talebiyle 12 Eylül’de başlayan açlık grevlerinde çözülmeler başladı. Örgütün yaz döneminde etkin olamaması, ağır darbeler yemesi üzerine devreye soktuğu okul yakma-öğretmen kaçırma ve açlık grevi eylemlerinden ikisinde de halktan gelen tepki üzerine beklenen etki hızla kırılmaya başladı. 40 ilde 371 kişinin katılımıyla başlayan açlık grevlerinde 102 kişi eylemlerini sonlandırdı. Önemli sayıda kişinin açlık grevlerini sonlandırılmasında aile faktörü ve örgütün üst yönetiminin eyleme katılmamasının etkili olduğu belirtildi. İllere göre eylemlerini sonlandıranların sayıları şöyle: 'İstanbul’da 2, Kocaeli’de 16, Ankara’da 1, Adana Ceyhan M Tipi Cezaevi’nde 60, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 12, Bolu T Tipi Cezaevi’nde 20, Gümüşhane cezaevinde de 1 kişi eylemi bıraktı'" denildi.

'Açlık grevi bitiyor' haberlerine yalanlama

Açlık grevine son verildiği haberlerine TUHAD-FED Genel Başkanı Zübeyde Teker ve BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan yalanlama geldi.

Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) Genel Başkanı Zübeyde Teker, Twitter üzerinden "48. günde 65 cezaevinde 658 siyasi tutsak açlık grevinde. Açlık grevi peyderpey gruplar halinde katılımla yayılmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da "Açlık grevlerinin bir an önce sonlanmasını biz de isteriz ama hiç bir cezaevinde açlık grevi sonlanmış değil" açıklaması geldi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden açlık grevine destek

ODTÜ ve Ankara'nın ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de açlık grevlerine destek amacıyla iki günlük açlık grevi yapacaklarını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yazdıkları Kürtçe ve Türkçe metin ile bu mücadeleyi görünür kılmak amacıyla, Çarşamba'dan itibaren iki günlüğüne açlık grevi yapacaklarını duyurdu.

Öğrenciler, yazıkları metin ile 60'ı aşkın cezaevinde yaklaşık 700 PKK'lı ve KCK'lı tutuklu ve hükümlünün süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde olmasına dikkat çekti. Öğrencilerin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçlerinden 64'ü açlık grevlerinde 50. günlere yaklaşıyor. İrade ve beyanlarıyla açlık grevine giren mahpuslar, tecrit uygulamalarına tabi tutuluyor, cezaevi ekiplerince saldırıya uğruyorlar. Bununla beraber, taleplerine rağmen tıbbi kontrollerinin yapılmaması, yaşamsal önem arz eden tuz, şeker ve B1 vitamini gibi ihtiyaçların karşılanmaması gibi keyfi uygulamalara maruz kalıyorlar.

Kürt sorunun sivil ve barışçıl yönden çözümüne yanaşılmadığı, Kürt halkının taleplerine kulak tıkandığı, tutuklu avukat, gazeteci ve öğrencilerin sayısının her gün arttığı bu ortamda, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının yaratılması, anadilde eğitim ve savunma hakkı talepleriyle açlık grevine giren tutuklu ve hükümlüler, hükümet tarafından görmezden geliniyor.

Biz Boğaziçili öğrenciler olarak, bedenlerini açlığa yatırarak özgürlük çağrısında bulunanların mücadelesini görünür kılmak için 31 Ekim Çarşamba'dan itibaren dayanışma açlık grevine girme kararı aldık.”

Öğrenciler, “nasıl bir gündem oluşacağını, süreci nasıl göreceklerini konuşmak ve dayanışma açlık grevine katılmak isteyenlerle bir araya gelmek için” yarın (30 Ekim 2012) saat 17.00'de Kuzey Çalışma Salonu'nda buluşma çağrısı yaptı.