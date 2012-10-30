Partisinin grup toplantısında, KCK ve PKK’lıların oluşturduğu 700’ü aşkın tutuklu ve hükümlünün farklı tarihlerde başlattığı açlık grevlerine değinen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'li milletvekilere yüklendi. Erdoğan, "Kuzu şiş götürürken, içeride olanlara ölün diyorlar. Cezaevinde ölmekle şantaj yapılmaz. Devlet şantaja, tehdide boyun eğmez, papuç bırakmaz" dedi.

Erdoğan'nın konuşması özetle şöyle:

'Kuzu kebap yerken, açlıktan ölün diyorlar'

"Oturmuş Kızıltepe’de kuzu kebabı yiyorsun. Cezaevindekilere açlık grevine girin, ölün diyorsun. Kürt kardeşlerime sesleniyorum sizi aldatanlara, istismar edenlere dikkat edin. Kuzu şiş götürürken, içeride olanlara ölün diyorlar. Bu iş o kadar kolaysa kendileri yapsın. Cezaevindekilerin talepleri terörist başı ile ilgili taleplerdir. Sadece terörist başına özgürlük istiyorlar. Cezaevinde ölmekle şantaj yapılmaz. Devlet şantaja, tehdide boyun eğmez, papuç bırakmaz. Çocuklarınızın daha silahla cezaevlerinde açlık greviyle ölmesine müsaade etmeyin. Çocuklarınıza kötü muamele ediliyor, işkence ediliyorsa biz sizin yanınızdayız. Sorumlusu kimse derhal yakasına yapışırız. Gelin terör örgütünü, silahlarını, bombalarını, kana doymaz yöneticilerini, kukla siyasetçilerini aradan çıkaralım."

BDP'ye boykot tepkisi

"Meclis’te bulunan bir parti, terör örgütüne destek vermek için okulların boykot edilmesini istiyor. Bir ilimizde çocuklar ciddi oranla okullara gönderilmedi. Bu nasıl demokrasi anlayışı? Çocukları tehditle okula göndermeyeceksin, sonra özgürlükten bahsedeceksin. Bu çocukların eğitim-öğretim özgürlüğü var. Parti olarak nasıl oluyor da böyle bildiri dağıtıyorsun. Senin kitabında eğitim-öğretim özgürlüğü yok. Çocukları dağa kaçıran terör örgütüyle çalışma yapıyorsun."