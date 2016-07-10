Akit'ten okuyucularına: Ramazan orucu ve 6 günlük şevval orucu 1 yıllık oruca eşit, bu sevabı kaçırmayın!

Ramazan ayının bitiminin ardından hicri takvime göre Şevval ayına girildiğini okuyucularına hatırlatan akit.com.tr, 30 günlük ramazan orucuyla birlikte bu ay tutulacak 6 günlük orucun 1 yıllık orucun sevabına eşit olduğunu yazdı. Akit'in "Dikkat, bu sevabı kaçırmayın" başlıklı haberinde, "u ayda tutulması Sünnet olan 6 günlük oruç hakkında sizlere bilgi vereceğiz inşallah" ifadelerine yer verildi.

Akit.com.tr'de yayımlanan haber şöyle:

1- Şevval Ayında 6 Gün Oruç Tutan 1 yıl Oruç Tutmuş Gibidir

Yanlış görmediniz Ramazan’dan sonra Şevval Ayında 6 gün oruç tutan müslüman tam 1 yıllık oruç sevabı kazanmış oluyor.

Efendimiz’in aleyhissalatu vesselam bir Hadis-i Şerif’i şöyledir:

“Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki bir yıl oruç tutmuş olur.”

(Müslim,Sıyâm, 204; Tirmizi,Savm,53)

Ebû Saîd-i Hudri radıyallahu anh‘dan rivayetle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Allah yolunda bir gün oruç tutan hiç bir kul yoktur ki, o gün sebebi ile Allah onun yüzünü yetmiş sene cehennemden uzak etmesin”

(Müslim, Siyam, 31).

2- Amelin Kabul Olmasının Alameti

Alimlerimize göre salih bir amelin kabul olmasının alameti peşinden gelen salih ameldir. Dolayısıyla Ramazan’dan sonra tutulan bu 6 gün oruç inşaAllah Ramazan’da tuttuğumuz orucun kabul olduğuna alamettir. Yahyâ b. Mu’âz er-Râzî der ki:

“Kişi diliyle tevbe-istiğfar ettiği halde kalbinde günah işleme azmi varsa ve Ramazan’dan sonra günaha dönerse bilsin ki, orucu reddolunmuş, kabul kapısı yüzüne kapatılmıştır.”

Ankebut Suresi 45. Ayette geçen ” Çünkü Namaz hayasızlıktan/utanmazlıktan ve kötü sayılan şey(ler)den alıkoyar.”ifadesi de bizi namazımızın kabul olup olmadığını anlamaya bir ipucudur. Çünkü Namazımız kabul oluyorsa hayatımızda fahşa ve münker olmamalıdır.

3-Nimete Şükür

Allah nasip etmeseydi, güç kuvvet vermeseydi kimse Ramazan orucunu tutamazdı. Bu nimete şükür olarak tuttuğumuz oruca 6 gün daha eklemek çok önemlidir. Büyük zahid Vüheyb b. el-Verd:

“Amellerin sevabı hakkında kendisine sorulan bir soruya şöyle cevap vermiş: “Amellerin sevabını sormayın; salih amel işlemeye muvaffak kılınan kimsenin eda etmesi gereken şükrü sorun.”

(İbn Receb, Letâifu’l-Me’ârif, 395.)

4- Eksikliklerin Tamamlanması

Farz Namazların önünde ve arkasında, farzlarda olabilecek eksiklik ve kusurları kapamak için sünnet namazlar olduğu gibi Ramazan Orucundaki kusur ve hatalarımızın giderilmesi için Şevval orucunu tutmak önemlidir. Allah yaptığımız salih amelleri kabul etsin. Amin. Şevval Ayının miladi takvime göre 3 ağustosta bittiğini hatırlatırız.