Akit yazarından Peres için başsağlığı yayımlayan Filistin lideri Abbas'a: Pensilvanya şeytanı gibi İsrail tasmalı!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, dün sabaha karşı hayatını kaybeden eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e başsağlığı yayımlayan Filistin lideri Mahmut Abbas hakında "Sen ne ayaksın Filistin Başbakanı olmayasıca Mahmut Abbas?" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Bir katile nasıl başsağlığı yayınlarsın? Plajda oynayan çocukları vahşice katleden İsrail’den mi? Şimon Peres’in gebermesinin ardından sarf ettiğin o cümle ile kendini sıfırladın! Demek ki sen de tıpkı Pensilvanya Şeytanı Feto gibi, İsrail tasmalısın!" diye yazdı.

Mehtap Yılmaz'ın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (29 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Pensilvanya şeytanı için malikanede ters dönüp debelenme vakti! Şimon Peres geberdi!' başlıklı yazısı şöyle:

Pensilvanya Şeytanı için Ariel Şaron, çığır açan liderdir...

İsrail otorite...

“Bomba” tehdidi altında tedirgin olan Yahudi çocukları için, yüreğinin yağları erir.

Lakiiin...

Plajda oynayan çocukları katleden İsrail vahşetini görmezden gelir. Zira İsrail’in katlettiği Filistinli çocuklar, Pensilvanya şeytanının umurunda bile değildir.

Dikkat edin!

İsrail’e tek bir eleştiri getirdiği vaki değildir.

Çünkü İsrail, bitli Feto’nun “kırmızı çizgisi”dir.

O kadar ki...

İsrail’i eleştirmeye cüret eden Haşhaşilerin ağzına biber sürer...

İsrail’i övenleri ise ananaslara boğar.

Sümüklü Locaefendi İsrail’e yaranma iştiyakıyla o kadar çıldırmıştır ki, miletten dilendiği sadaka paralarından oluşan 25 bin doları, İsrail’e “yanaşma” avantası olarak bağışladı...

E karşılığını da aldı tabii...

The Times of İsrael gazetesinden Alon Goshen-Gottstein, Gülen’in Mavi Marmara katliamında İsrail’e arka çıktığını, “İsrail’in, Fetullah Gülen’e çok şey borçlu olduğunu” yazdı.

Hatta Goshen-Gottstein, 25 bin dolar bağışın kafasıyla, FETÖ ile dostluğunun 20 yılına dayandığını, eli kanlı Gülen’in ise “Teröre ve şiddete karşı, insan hakları konusunda saygılı dini lider” olduğunu zırvaladı!

Eh yani Goshen denilen herif, bunu anıra anıra ilan etmese de, sonuçta terör örgütü lideri Feto’nun ABD’ye İsrail kontenjanından yerleştiğini cümle alem biliyor.

Yahu boşuna mı her seferinde Feto için, “Ağlama duvarının dibine kadar yolu var” diyorum?

Düşünsenize!

Şapşik FETÖ mankurtları hırrrrr hırrrr hayırrrr diye hücum etttikleri halde, paçalarımı ısıra ısıra lanetleşme teklif ettikleri halde neden hâlâ demeye devam ediyorum?

E bir şey biliyorum da söylüyorum demek ki...

İşin ennnnn eğlenceli kısmına şimdi geldik işte!

Ariel Şaron’un canı cehennemde...

Feto’nun kankası Şimon Peres de geberdi...

Erdoğan’ın “one minute” ayarından sonra, sona eren siyasi kariyerine rağmen uzatmaları oynamakta ısrar etse de, perçemlerinden tutup cehenneme sürükleyen ölüm meleğine karşı direnemedi.

Adres belli...

Cehennemin dibi...

Ateşi bol olsun...

Son günlerde aldığım ennnn güzel haberdi!

Yalnız...

Sen ne ayaksın Filistin Başbakanı olmayasıca Mahmut Abbas?

Bir katile nasıl başsağlığı yayınlarsın?

Kimsin sen?

Kimden yanasın?

Plajda oynayan çocukları vahşice katleden İsrail’den mi?

Masum Filistinlilerden mi?

Şimon Peres’in gebermesinin ardından sarf ettiğin o cümle ile kendini sıfırladın!

Demek ki sen de tıpkı Pensilvanya Şeytanı Feto gibi, İsrail tasmalısın!

Bu yüzden sahiplerine yalakalık yaparak alçaldın!

O Mahmut ismine kurban olasın!

Şimdi artık sen de gözümüzde Şimon’la aynı çukurdasın!

Madem yıllardır süren İsrail işgaline rağmen bu cümleyi kullandın!

Allah seni iki cihanda Şimon ve Feto’dan ayırmasın!