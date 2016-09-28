Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres hayatını kaybetti

Eski İsrail Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in iki hafta önce geçirdiği felcin ardından 93 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv'deki Tel Hoshemer Hastanesinde bulunan Peres'in durumu dün akşam saatlerinde kötüleşti. Haaretz gazetesi, ailesinin Peres'e son veda ziyaretlerini yapmaya başladığını yazdı.

İsrail'de 2007 ile 2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 93 yaşındaki Peres, 13 Eylül'de felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Peres'in, tedavi amacıyla ilaçlarla uyutulduğu ve solunum cihazına bağlandığı belirtilmişti.

Reuters'ın geçtiği habere göre; 93 yaşındaki eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres hayatını yitirdi.

İsrail'in 9. Cumhurbaşkanı

İsrail'in önde gelen siyasetçilerinden biri olan ve ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olan Şimon Peres, iki kez de başbakanlık yaptı. 66 yılı aşan siyaset kariyeri boyunca, 12 kabinede üye olarak görev alan Peres, İsrail devletinin yasama organı Knesset’e 1959'un Kasım ayında seçildi. 2006 yılının başlarındaki üç aylık bir ara dışında 2007 yılında cumhurbaşkanı seçilene kadar görevde kaldı.

'İsrail Bağımsızlık Savaşı' esnasında birçok diplomatik ve askeri görevlerde bulundu. Kariyeri boyunca Knesset’te beş farklı partide görev aldı; Mapai, Rafi, İşçi, Gruplaşma ve Kadima. Bu partiler arasında Gruplaşma ve İşçi Partisi için liderlik yaptı. Peres, 1994 yılında, Yaser Arafat ve İzak Rabin’le birlikte Barış anlaşması girişimine Dışişleri Bakanı olarak katılmasından dolayı, Nobel Barış Ödülü’nü kazandı.

2007 yılı başlarında, Kadima, Şimon Peres’i Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterdi ve 13 Haziran 2007 tarihinde Knesset tarafından Cumhurbaşkanı seçildi Peres. 15 Temmuz 2007’de yemin ederek yedi yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Başbakanlıktan sonra cumhurbaşkanlığı görevine seçilen ilk politikacı oldu.

2009 yılındaki 'one minute' krizi

Türk halkı Şimon Peres'i, kamuoyunda 'Davos çıkışı' olarak da bilinen, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen 'Dünya Ekonomik Forumu' zirvesinde kendisini "Öldürmeye gelince siz öldürmeyi iyi bilirsiniz, plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum, sesinin (Peres'in) yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir" şeklinde eleştirmesiyle tanımıştı. Erdoğan ayrıca oturumun moderatörü David Ignatius'e kendisine daha az konuşma süresi verdiğini söyleyerek tepki göstermiş ve oturumu terketmişti.