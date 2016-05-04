Akit yazarından Pelikan dosyasının yazarına: İçimizdeki Fuat Avni, hani Erdoğan için ölümü göze almıştın?

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında kriz olduğuna dair iddialar içeren "Pelikan dosyası" adıyla dolaşıma giren blog yazısına ilişkin olarak, "Kirtopu gibi bir Fuat Avni’miz daha oldu" yorumu yaptı. "Planlamışsın, kurgulamışsın ama hakikatin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu olduğunu hesap etmemişsin" diyen Yılmaz, Yahu hani Cumhurbaşkanı için ölümü göze almıştın arkadaş? Al sana güller gibi fırsat! Çık ortaya, gayr-ı meşru çocuk gibi yazıp ortada bıraktığın mahsulünü sahiplen. Çek kılıcını, çık meydana. Gerekirse savaş, gerekirse öl, öldür ama asla saklanma! Sinsilik yapma" ifadesini kullandı. "Reis gibi delikanlı bir adamın yanında böyle sinik, böyle kifayetsiz, böyle korkak durmak yakışır mı insana?" diye soran Yılmaz, "Yuh sana, Vallahi yuh... Erdoğan hiç mi iz bırakmamış sende adamlık noktasında" tepkisi gösterdi.

Yılmaz'ın Akit'te "Pelikan Dosyası!" başlığıyla yayımlanan (4 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Bunca belanın ortasında bir bu eksikti...

Buyurun...

Kirtopu gibi bir Fuat Avni’miz daha oldu!

Dertlinin biri kalkmış ortaya bir kılçık atmış!

Suç âletini de Beştepe’nin eşiğine bırakmış!

Kimlik yok...

İmza yok...

Parmak izi yok...

Erkek mi, dişi mi?

İn mi, cin mi belli değil!

Saygı duyulacak biri mi peki?

Hiç değil tabii ki!

Neden?

Çünkü bu insanda zerre kadar özgüven, azıcık bir cesaret yok!

Bir kere yüzünü saklayarak konuşuyor!

Tıpkı kaçak güreşen titrek Fuat Avni gibi...

Korkağın biri...

Hasmının gözlerinin içine baka baka konuşacak kadar olsun adamlığı yok!

Ayyynen şu kaşarlanmış mahalle dedikoducuları gibi lafı orta yere koyup toz olmuş!

İnsan söylemeden edemiyor!

Hadi gel beni dinle de çık ortaya, “ben yaptım” de! Heeey!

Altını ıslatmış çocuk gibi daha ne kadar uyku rolü yapacaksın söylesene?

Hadiiii amaaaa, yapabilirsiiin, itiraf eeeeet...

Hem bak, belli ki bu yazıyı yanlışlıkla yazmamışsın...

Muhtemelen birilerinin sazanlayacağını da tahmin etmişsin...

Planlamışsıııın, kurgulamışsııın...

Üzerinde çalışmışsııın...

Lakin belli ki fazla Hollywood filmi izlemişsin...

Hakikatin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu olduğunu hesap etmemişsin!

Yahu hani Cumhurbaşkanı için ölümü göze almıştın arkadaş?

Al sana güller gibi fırsat!

Çık ortaya, gayr-ı meşru çocuk gibi yazıp ortada bıraktığın mahsulünü sahiplen...

Çek kılıcını, çık meydana...

Gerekirse savaş, gerekirse öl, öldür ama asla saklanma!

Sinsilik yapma!

Reis gibi delikanlı bir adamın yanında böyle sinik, böyle kifayetsiz, böyle korkak durmak yakışır mı insana?

Yuh sana, Vallahi yuh...

Erdoğan hiç mi iz bırakmamış sende adamlık noktasında?

Sana tavsiyem...

Bence sen “gölge etme, başka ihsan istemez” Cumhurbaşkanı’na!

Zaten senin kendine bile hayrın dokunmaz çapın buysa!

Otur da şu düştüğün hale ağla!

Tabii eğer kendine “AK Parti siyasetinde feleğin çemberinden geçmiş” süsü veren basit bir internet zibidisi değilsen...

Ama yoooook, oraya buraya “kahpe kurşun” sıkıp, arazi olmaya niyetliysen seninle işimiz var!

Niye?

1-Çünkü korkakları hiç sevmem!

2-F Tipi korkaklar gibi yüzünü saklayarak oraya buraya çamur atanları da hiç sevmem!

3-HDP-PKK’lılar gibi yüzünü saklayarak molotof atmak bana ters...

4-Söylediği şeye inanan insan, yüzünü saklayarak konuşmaz...

5-Ya bir söz söyleyeceksen, adam gibi söyleyeceksin, yok söyleyemeyeceksen, susmasını bileceksin!

6-Gerekirse hedef olacaksın... Bedel ödeyeceksin... Ama Yahudiler gibi sinsilik etmeyeceksin!

7-Fetullahçılar gibi “Vur-kaç” yapmak, adam olana yakışmaz.

Dikkat ettiyseniz, söylediklerine...

Söyleme biçimine...

Hedefine...

Kısacası yazının içeriğine dair yorum yapmadım!

Çünkü sahipsiz bir yazı ve sahipsiz bir yazıdaki iddialar, üzerine karasineklerin konup kalktığı, kokuşmuş bir leş gibidir.

Ondan ancak leş kuşları nasiplenir...

Bu leşin tepesine üşüşen, gövdesini gagalayan kalleşlere bakın, beni daha iyi anlarsınız.

Bu hadisede beni ilgilendiren tek şey, içimizden birilerinin F Tipi yöntemlerde siyasete rot-balans ayarı çekmeye tevessül etmesi.

Acıtan yanı belki de...

FETÖ’nün şeytani mücadele yöntemlerine bunun için isyan etmedik mi?

Fuat Avni’yi öykünen birileri çıkması basit bir hadise mi?

Haksız mıyım?

De hele içimizdeki Fuat Avni?