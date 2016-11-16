Akit yazarından doların yükselişine çözüm: Ne kadar varsa bozdurup bozdurup harcayacağız!

Akit yazarı Meltem Yılmaz, doların yükselişine ilişkin kaleme aldığı yazıda “Yarından tezi yok, elde ne kadar dolar varsa bozdurup bozdurup harcayacağız! AP de apışsın kalsın öylece!” dedi.

Meltem Yılmaz, “Sıkıntı yoook! Dolar’ın ateşini de düşürürüüüz! Davranın hadiii!” başlıklı yazısında, “Dolar’daki agresif yükseliş kimseyi korkutmasın!” diye yazarak, “Zira Soros menşeili spekülatörler, Türkiye piyasalarını kasten endişeye sevk edecek projeleri masaya koydular! AP Başkanı Martin Schullz da ‘efendilerine’ şirinlik ederek üzerine tüy dikti. Türkiye’yi, ‘Bak, ekonomik yaptırım uygularsak fena olur haaa!’ diye tehdit etti!” ifadelerini kullandı.

Meltem Yılmaz’ın 15 Kasım 2016’da Akit’te yayımlanan yazısı şöyle:

Ümitlerini... Planlarını... Projelerini...

Varlarını yoklarını...

Her şeylerini, bir şeye bağladılar!

Monica-Bill’in eşi Hillary Clinton’a!

O kadar özgüven budalası idiler ki alternatif bir planları yoktu!

Bu, “B” planı olmayan CIA’lı derinler Trump’ın zaferiyle ters köşe olunca, sindirim sistemleri “devre dışı” kaldı tabii... E şimdi Trump’ın etkisiyle kramp geçirerek debelenenler ne yapacaklardı? Sahip oldukları tek geçer silahları olan “sokakları kaşımaya” başladılar!

Amaçları belli... Soros’un “Arap Baharı”, “Gezi Kalkışması” senaryolarında da olduğu gibi seçimde kazanılan zaferi, sokaklarda “kargaşa” çıkararak gaspetmeye çalışacaklar!

Kalıbımı basarım, ABD baharının mutfağında da Soros ve efendileri var!

Yani...

Dolar’daki agresif yükseliş kimseyi korkutmasın!

Zira Soros menşeili spekülatörler, Türkiye piyasalarını kasten endişeye sevk edecek projeleri masaya koydular!

AP Başkanı Martin Schullz da “efendilerine” şirinlik ederek üzerine tüy dikti. Türkiye’yi, “Bak, ekonomik yaptırım uygularsak fena olur haaa!” diye tehdit etti!

Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimsin sen?” diye eziklemişti ya... Biraz da ben ezikleyeyim!

Kim olacak? Şu eski gramafon markası vardı ya... Şey marka... “Sahibinin sesi!”

Adamın algı yollarında ciddi bir iltihaplanma var sanıyordum! Bu aralar ciddi ciddi tıkanmış belli ki...

Binali Yıldırım’ın, “Biz, senin çizgine bakmayız! Senin çizginin üstüne bir çizgi de biz çizeriz!” ayarını anlayamamış!

Üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “ayar çekti!”

Dedik ya, algı yolları tıkandı!

15 Temmuz’da millete tosladılar, Başkomutan Erdoğan’ın lider ferasetine! Amerika’da ise Trump’ın fendine!

Bu yüzden bocaladılar!

Nevada’ya konuşlanmış paranın efendilerinin projeleri ellerinde patladı! Şimdi, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar!

Yok, doların tansiyonu yükselmiş de...

Yok, Martin Schulz yani minik fare kükremiş de...

Yahu biz 15 Temmuz’da yedi düvele racon kesmiş bir milletin insanlarıyız!

Dolar’ın ateşi mi yükseldi?

Elde avuçta ne kadar dolar varsa bozar, spekülatörlerin oyununu bozarız!

Schulz unutmasın ki, çakalların uluması, aslan ayağa kalkana kadardır!

Bir daha ayağa kalkarsak, Schulz-mchulz dinlemez, adamın üst-aklını alırız, anasını ağlatırız!

Herkes haddi bilecek bundan böyle!

Başkomutan Erdoğan eğilmedi ki, bu millet avucunuza düşsün?

Ya Schulz’cuk, işte böyle!

Yarından tezi yok, elde ne kadar dolar varsa bozdurup bozdurup harcayacağız! AP de apışsın kalsın öylece!

Hadi 15 Temmuz’da yaptığımızı yine yapalım! Onların dolarlarını piyasaya sürüp, oyunlarını bozalım!

Var mısınız?

Biz sıkılı bir yumruk gibi durursak, bunların alayını toz-duman ederiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimsin sen?” diye boşuna mı dedi?

Bunlar kim ki?

Yalan-dolan... Sözüne güven olmayan... Bir dedikleri diğerini tutmayan... Ortalık karıştıran... Teröristleri “saraylarda” ağırlayan...

Haddini bilmez topluluklardan biri...

Hadi dolarları bozalım, gösterelim günlerini!