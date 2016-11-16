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Ekonomi

Türk Lirası eriyor; dolar 3.3250'yi de aştı!

Öğlen saatlerinde 3.31'i gören dolar/TL 3.3256 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

16 Kasım 2016 13:35

Doların Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ederken, güne 3.28 seviyesinden başlayan dolar/TL, 3,3256 seviyesini görerek, Cumhuriyet tarihinden bu yana en yüksek noktaya ulaştı.

Türk Lirası böylece yılbaşından bu yana dolara karşı yüzde 12 düşerek Meksika pesosu ve Arjantin pesosundan sonra gelişen piyasa paralarında en sert düşüşü kaydetti.

Dolar endeksi ABD'de dün açıklanan ve son dönemde doların değer artışına yeni bir güç veren beklentilerden güçlü perakende satışlar verisinin ardından 11 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Veri Fed'in Aralık ayında faiz artıracağı beklentilerini de güçlendirdi.

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