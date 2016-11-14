Sabah yazarından bir garip dolar yorumu: 3.30 olmuş; olsun, bize ne elâlemin parasından!

Sabah yazarı Meryem Gayberi, doların hızla yükselişine dair yaptığı yorumda “Dolar 3.30 olmuş. Olsun. Bize ne elâlemin parasından. Amerika düşünsün” ifadelerini kullandı. Gayberi, ekonomiyi konularını ekonomistlere de bırakılması gerektiğini söylerken “Alanım değil zaten” dedi. Gayberi, söylediği sözler için "bir ekonomist arkadaşını" referans gösterirken HDP'li Ziya Pir, Twitter'dan "Arkadaşın Yiğit Bulut mu, Hilal Cebeci mi?" diye sordu.

Gayberi’nin Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

Dolar yükselince ne olur?

Piri Reis Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan Arslanoğlu, doların artışının vatandaşa etkisini şöyle açıklamıştı:

“Dolardaki artış zamlarla enflasyonu artırıyor. Enflasyon arttıkça faizler yukarı çıkıyor. Bu da beklentilerde bozulma ve yatırım kararlarının değişmesine yol açıyor. Yatırım kararları etkilenince büyüme etkileniyor. Bu da istihdama ve ücretlere yansıyor. Bunlar kurdaki hareketin kalıcı olması durumunda yaşanır. ”

Hayatımıza nasıl yansır?

Arslanoğlu, doların artışının hayatımıza etkisini şu sözlerle ifade etmişti: