Akit yazarıdan AKP'lilere: Erdoğan'ın arkasında durmayacaksanız cehennemin dibine kadar yolunuz var!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'lilere seslenerek," Siz Erdoğan’a niye oy verdiniz, niye AK Parti’yi iktidara getirdiniz. Bu zorlu yolculukta arkasında durmayacaksanız o zaman siz de iyi gün dostlarından olursunuz.. Cehennemin dibine kadar yolunuz var o zaman" dedi.

Dilipak'ın Akit'te "Kan... Kan..." başlığıyla yayımlanan (14 Ekim 2015) yazısı şöyle:

Zulm ile abad olunmaz. Zalimler tek bir millettir. Hz. Ali’yi, Hz Osman’ı şehid etmeye gelirken elinde Kur’an’dan sayfalar vardır. Zalimin elinde Kur’an gibi bir kitabın sayfaları cinayet aletine dönebilir..

Bunların kadrosunda şeyh de var fahişe de, çıkarları gerektirdiğinde bir sağdan, bir soldan, hatta toplu1msal vicdanı da kandan şaraplarına meze yapmak için, yaşı küçük çocuğun yaşını büyütüp öyle asarlar..

Sorarsan barış için, demokrasi içindir bütün bunlar.. Sisi, Esed, MOSSAD hepsi aynı yalanı söylemiyor mu? “Biz ıslah edicileriz” diyorlar. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir.

Nobel barış ödüllü Baradey’i Sisi’ye kim danışman yapmıştı. Baradey gitti, Tony Blair geldi.

İddia ediyorum, Erdoğan kendine bir İngiliz, Amerikan vatandaşı Yahudi asıllı bir danışman alsın, sistem onu korur. Gülen’in yaptığı gibi. Kemal Derviş’in itibarı nereden geliyor.. Aydın Doğan kim, CNN le RTL ile, Axelle ortaklığı da işte böyle bir şey. Bu alemde kimin eli kimin cebinde belli değil.

Bakın, “müsaid” hacı amcaların oğullarını avlayıp, onları paraya boğuyorlar. Siz hacı amcayı görüyorsunuz ama çocukları Siyonist patronların paralarını kullanıyorlar. Onların taşeronu oluyorlar.

AK Partililere soruyorum, niye inkar ediyorsunuz ki, evet bu bombaların, terörün asıl sebebi Erdoğan. İtiraf ediyorum ben de suçluyum. Siz kim oluyorsunuz da “One minute” diyorsunuz. “Hayır diyen bir Türkiye”ymiş. “Dünya 5’den büyük”müş.

Köpeğin kuyruğuna basarsanız sesi ağzından çıkar.

Ya bu iddialarınızdan vazgeçeceksiniz ya da kararlılıkla, cesaretle bu işin üzerine yürüyeceksiniz. Bedel ödemeye hazır olacaksınız.

Bakın Allah’a ve ahiret gününe inanmıyorsanız, cahillik yaparsanız, masiyete saparsanız, Allah’ın yardımı size ulaşmaz..

Bizim siyasi, bürokrat ve işadamlarının rüşvet, işret ve torpilden sakınması gerek. Onların helakları bu yüzden olacaktır. Bizim bu zaaflarımız şeytanın şansı ve mutluluğu için birer vesiledir..

Siz Erdoğan’a niye oy verdiniz, niye AK Parti’yi iktidara getirdiniz. Bu zorlu yolculukta arkasında durmayacaksanız o zaman siz de iyi gün dostlarından olursunuz.. Cehennemin dibine kadar yolunuz var o zaman.. Gidin darbecilere, çetelere, IMF’ye sığının eğer bu topyekun saldırı karşısında teslim bayrağı açacak, saf değiştirecek, ya da ricat edecekseniz..

Bu saldırılar büyüyen Türkiye’ye karşı bir saldırıdır. Hain, kandırılmış her ne ise, sonunda pişman olacağınız bir iş yapıyorsunuz.. Türkseniz de, Kürtseniz de bu böyle.

Bana kalırsa gün döndü. Büyük hedeflere kolay ulaşılmaz. Bunun bir bedeli olacak.. Ama sonuçta kazanacak taraf belli. Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirir-çevirir..

Bu kriz bizim değil, onların krizi.. Kavramları ile, kurumları ile çöküyorlar.. “Benden sonrası tufan” anlayışı ile hareket ediyorlar. Kimi Tanrıyı kıyamete zorlamaya çalışıyor, kimi Armagedon sevdasında, kimi tarihin sonunu getirerek bir medeniyetler, dinlerarası savaşın peşinde koşuyorlar.. “içine cin girmiş, domuz sürüleri gibi” kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşuyorlar.

Bu ateşi tutuşturanlar için gelecek günler, geçen günleri aratacak göreceksiniz.. Zamanın esintileri bana bunu söylüyor. Bizim içimizde hainler var, Tıpkı, Yakub as’ın evinde olanla, Firavun’un sarayında olan gibi, her yerde bizden olmayanların arasında akıl ve vicdan sahibi olan müttefiklerimiz olacak..

Biz yarınki darusselamı, Müslümanlar içindeki akıl, iman ve hikmet sahipleri ile vahdet içinde, diğer milletlerin içindeki ilim ve hikmet sahibleri ile ittifak ederek, değer üreten insanlarla nimet ve külfet dengesine dayalı itilafla gerçekleştirerek, adaletten, barıştan, özgürlükten yana bir dünya kuracağız.

Kuşkusuz geleceği Allah bilir, ama biz iman ediyoruz ki, Allah bizim ellerimizle zalimleri cezalandıracak ve mazlumlara yardım edecek. Bu vaadi ilahidir. Onun her şeye gücü yeter. Allah (cc) bizi büyük bir misyona hazırlıyor. O bizi mallarımızı, canlarımızı, sevdiklerimizi kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan etmektedir. Bir kan denizinin içinden geçip geliyoruz. Kızılderilileri, Kara derilileri, 1. ve 2. Dünya savaşını hatırlayın, soğuk savaşı hatırlayın, Bosna’yı, Ruanda’yı hatırlayın.

İyya kenağbüdü iyya kenestaiyn. Hasbunallahu ve niğmel vekiyl.. Selam ve dua ile..