Akit yazarı: Kendini FETÖ, PKK ve CHP'yle eşitledin Saadet Partisi

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, anayasa değişikliği teklifinin referanduma kalması halinde 'hayır' oyu vereceğini açıklayan Saadet Partisi'ni eleştirdi. Yılmaz, "Tabii ki takoz olacaklar... Tabii ki çelme takacaklar... Ama Saadet Partisi'nin, böylesi bıçak sırtı bir süreçte, 'yan çizmesi', referanduma 'hayır' politikasıyla kendini CHP ile FETÖ ile HDP ile eşitlemesi oldu mu ya? Yedi düvelin nişan aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı, şer ittifakın safında yer almak yakıştı mı?" diye yazdı.

Mehtap Yılmaz'ın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (20 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan 'Kendini FETÖ-PKK-CHP ile eşitledin Saadet Partisi! “Baba katiliyle baban, bir safta!”' başlıklı yazısı şöyle:

Bir de “Seni başkan yaptırmayacağız! Seni başkan yaptırmayacağız! Seni başkan yaptırmayacağız!” diyen Cici çocuğa afur küfür oluyorduk...

15 Temmuz’da “Seni başkan yaptırmayacağız” diye darbe yapan FETÖ mankurtlarına...

“Başkanlık sistemini, bu ülkede kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz” diyen Kasetdaroğlu’na...

Bunların “Başkanlık Sistemine” takoz olmaları bir şekilde anlaşılabilir ama...

Sonuçta bunlar, Üst Aklın, tek kullanımlık aparatları!

Milli projelerimize, birliğimize, bütünlüğümüze destek verecek halleri yok ya!

Tabii ki takoz olacaklar...

Tabii ki çelme takacaklar...

Ama Saadet Partisi’nin, böylesi bıçak sırtı bir süreçte, “yan çizmesi”, referanduma “hayır” politikasıyla kendini CHP ile FETÖ ile HDP ile eşitlemesi oldu mu ya?

Yedi düvelin nişan aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı, şer ittifakın safında yer almak yakıştı mı?

Düşünsenize! Saadet Partisi, söylem ve eylem noktasında HDP’li Demirtaş’la, CHP’li Kasetdaroğlu’yla, CIA beslemesi FETÖ ile eşitlenmiş durumda...

Yani...

Vefa iki hece... SP’de “lafta!”

“Baba katiliyle baban, bir safta!”

Toprağın rahminde sancı çekip, kabir duvarlarını tekmeliyordur merhum Erbakan bu vaziyet karşısında!

Partisinin, Milli Birlik ve beraberliğin, ümmet bilincinin, İslam şuurunun bu kadar ehemmiyet arz ettiği şu belalı zamanda, Bahçeli gibi düşmanlara karşı omuz omuza duracakları yerde, hooooop diye zıpladılar CHP saflarına...

Artık ne hazindir ki, CHP, FETÖ, HDP ve SP aynı safta...

Binlerce fidan ekmişti milletin çölüne Erbakan Hoca! Su vermediniz, eğildi Pensilvanya’ya...

SP bu değildi...

MGV’de çizilen güzergâhta, yolumuz asla vatan hainleriyle kesişmezdi!

Peki, ya şimdi?

Öyle mi ki?

Pensilvanya projesi olmak yenilir, yutulur şey mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkanlık Sistemi’ne nişan alan kimler?

FETÖ!

PKK!

DAEŞ!

HDP!

CHP!

Bir de Saadet Partisi!

Referanduma sunulması halinde “Hayır” diyerek “takoz” olacaklar kim?

CHP...

HDP...

Gezi’ciler...

Soros-Bush çocukları...

Bir de Saadet Partisi!

Bunu Milli Selamet çizgisine yedirebilecek misiniz?

Bunu size oy verenlere izah edebilecek misiniz?

Terör katliamlarıyla, darbe teşebbüsleriyle, çok cepheli savaşın tam orta yerinde bu muhalefetin yeri mi?

Yedi düvelle cenk halinde iken, CHP’lilerin, HDP’lilerin, FETÖ mankurtlarının safında yer almanın zamanı mı?

Titreyin ve kendinize gelin Saadet Partisi kurmayları!

Bu memleketi bölmek, sömürge haline getirmek isteyen dış güçlerin ekmeğine yağ sürmeyin!

Onları hoşnut edecek “amellerden” sakının!

Allah her şeyi işiten ve görendir, unutmayın!

“...ve dostlar, gökteki yıldızlar gibidir. Karanlık çökünce, ilk onlar görünürler.”

İşte ateş çemberinin orta yeri!

Karanlık çökmüş!

Belirecek misiniz?

Yoksa milleti delirtecek misiniz?

Karar verin!

Biz de kim yanımızda, kim değil, bilelim...

Habil mi olacaksınız, Kabil mi?