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Akit yazarı: Kabataş'ta 'deri eldivenli, 80 adam' ifadesi gerçeküstüydü, Star yayınına izin vermemeliydi!

Cem Küçük, Kabataş haberindeki bazı ifadeler için 'saçma sapan kurgular' demişti

14 Temmuz 2015 15:17

Yeni Akit yazarı Ersoy Dede, "Gezi olayları sırasında Kabataş'ta tacize uğrayan kadın" haberinde yer alan bazı iddialar için "saçma sapan kurguydu" eleştirisi yönelten Star yazarı Cem Küçük'e destek verdi. "Kabataş'ta bir genç kadın bir saldırıya uğradı, incindi, hakarete uğradı, aşağılandı, darp edildi.. Amenna.." diyen Dede, "Fakat ona ‘üzeri çıplak deri eldivenli 80 adam’ gibi bir pekiştirici koymaya gerek yok. Eğer bu ifade mağdureye ait bile olsa, editöryel olarak böylesi gerçeküstü bir ifadenin yer almasına izin vermemek gerekiyordu" ifadelerini kullandı. 

Ersoy Dede'nin Akit'te "Neden konuşmuyorlar?" başlığıyla yayımlanan (14 Temmuz 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

 

Kabataş meselesi

 

‘Gezi’, tartışmasız, gerici ve faşist bir kalkışmadır.. Ve bu kalkışma günlerinde, ağaç, çiçek, böcek maskesiyle sahaya inen güruh, bir değer saldırısına girişmiş, belli ölçüde de başarıya ulaşmıştır.. Ve bu değer saldırısı sırasında, aradıkları meşruiyeti, yanlarına aldıkları, hangi servisten beslendikleri malum uyduruk ‘antiemperyalist Müslümanlar’üzerinden sağladılar. Fakat her hâl ve şartta, özellikle başörtülülere dönük aşağılamalar, hakaretler, yolda arabalarının camlarına tükürmeler, mahallede-sitede rahatsız etmeler yaşandı.. Yaşandı bunlar.. Ve bu değer saldırılarının pik yaptığı iki hadise geçti kayıtlara.. Biri camide içki içilmesi diğeri ise Kabataş’taki o aşağılık saldırı.. Camide içki işini bir gün uzun uzun yazacağım.. Ancak Kabataş ile ilgili bir not koymamız lazım bugün.. Çünkü sanki, Cem Küçük’ün, ‘Kabataş bir kurguydu’ dediği gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor.. Cem Küçük mealen şunu yazdı : “… bizim, Kabataş gibi bir saldırıyı, ekstra birtakım soslar ekleyerek daha da vahim bir iş gibi göstermemiz, elimizi zayıflattı, tezlerimizi savunmamızı zorlaştırdı…” .. Yani bir genç kadın bir saldırıya uğradı, incindi, hakarete uğradı, aşağılandı, darp edildi.. Amenna.. Fakat ona ‘üzeri çıplak deri eldivenli 80 adam’ gibi bir pekiştirici koymaya gerek yok. Eğer bu ifade mağdureye ait bile olsa, editöryel olarak böylesi gerçeküstü bir ifadenin yer almasına izin vermemek gerekiyordu. Olay kendi içinde zaten yeteri kadar vahim. Durum budur.. Kalın sağlıcakla.. 

 

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