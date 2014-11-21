Akit yazarı: İktidar, yeşil arazileri ucuza alıp, imara açtırtan haramilerden hesap sormak zorunda

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, hükümete eleştiriler yönelterek, "İktidar, yeşil arazileri ve tarım tarlalarını ucuza satın alıp, imara açtırtan ahlaksız haramilerden mutlaka hesap sormakla görevlidir" dedi. "Bugün yetkileri olduğu halde hesap sormayanlardan, ceza gününde vallahi hesap sorulacağı unutulmamalıdır" diyen Yılmaz, "Konferanslar münasebetiyle gezdiğim yerlerdeki ehliyet ve emanete ihanetle ilgi duyduklarımdan ve gördüklerimden dolayı, başımıza büyük bir belanın gelmesinden korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın Yeni Akit'te "Her devrin haramilerine dikkat!" başlığıyla yayımlanan(21 Kasım 2014) yazısı şöyle:

İktidarlar; helal lokmayla nesillerin yetişmesi için haramların yollarını kapamakla görevlidirler! Haramların panzehiri helallerin yollarını açıp, yaşanmasını sağlamak için nöbettedirler!

İktidarlar! Yeşil arazileri ve tarım tarlalarını ucuza satın alıp, imara açtırtan ahlaksız haramilerden mutlaka hesap sormakla görevlidir!

İktidarlar! İhalelerde az teklif verildi diye ihaleyi iptal ettirip, fiyatı yükselterek devletin tüyü bitmemiş hakkını haramilere peşkeş çektirten ahlaksızlardan mutlaka hesap sormakla görevlidirler!

İktidarlar! “Rüşvet alan da veren de melundur” levhalarından rahatsız olup, onları indirten harami destekçilerinden hesap sormakla sorumludurlar!

Ve iktidarlar! “Kızım Fatıma da hırsızlık yapsa vallahi kolunu keserim” imanının gereğini yerine getirecek ve haramilerden hesap soracak adalet ve hukuku oluşturmak mecburiyetindedirler!

Bugün yetkileri olduğu halde hesap sormayanlardan, ceza gününde vallahi hesap sorulacağı unutulmamalıdır!

Fert ve toplum olarak, helallerin yolunu açmaya ve haramların yollarını kapamaya çalışan iktidarımıza hayırlı çalışmalarında destek olmalıyız.

Her iktidarda musallat olan içindeki harami kenelerin temizlenmesi için iktidarımızı uyararak yardımcı olmalıyız.

Tam iki yüz yıldır helalleri haramlarla boğmaya çalışan haramilerden belediyeleri, bürokrasiyi ve siyaseti temizlemek başta yöneticilerimiz olmak üzere hepimizin imani, insani ve vicdani görevidir. Azgın nefislerimizin ıslahı ve nesillerimizin iflahı için buna mecburuz!

Aksi halde, helal ve haramlara uymayarak zenginleşen, ahiret gününe hazırlıksız kavimlerin belalarla helak edildiklerini unutmayalım! Tarih bunun şahididir!

O azgın mal ve makamkolik şımarık kullarına torpil yapmayan Allah, biz kullarına mı ayrıcalık yapacak!

Konferanslar münasebetiyle gezdiğim yerlerdeki ehliyet ve emanete ihanetle ilgi duyduklarımdan ve gördüklerimden dolayı, başımıza büyük bir belanın gelmesinden korkuyorum! Ve bunun için mümin kardeşliği gereği uyarıyoruz.

Allah (c.c) bela ve musibetleri önleyecek ilmi, imani, ahlaki, siyasi ve hukuki tedbirleri acilen almayı nasip etsin.