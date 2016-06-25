Akit yazarı: Cumhurbaşkanımızın iftar sofrasına toplumun ahlakını bozan bazı şey’imsileri çağırması hoş olmadı!

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iftar programına bazı sanatçıların davet edilmesini eleştirdi. İsim vermeyen Hacı Yakışıklı, çağrılan bazı sanatçıların "toplumun ahlakını bozduğunu" savundu. "Bu durum bir vatandaş olarak hiç hoşuma gitmedi" diyen Akit yazarı, "Uydurulmuş ve pohpohlanmış Mega ve Süper Star’lar bizim kültürel kodlarımıza ait değil! Allah’ın çizdiği sınırları aşan şey’imsilere biz sanat demiyoruz. Allah’ı tanımayandan sanatçı olmaz, O’nu tanımayanı biz hiç tanımayız" görüşünü dile getirdi.

Yakışıklı'nın Akit'te "Yurtta sulh, cihanda Papa, satıldık ey halkım!" başlığıyla yayımlanan (25 Haziran 2016) yazısından ilgili bölümler şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız; iftar sofrasına 'sanatçı' diye toplumun ahlakını bozduğunu düşündüğümüz bazı kişileri de çağırdı. Halkın başkanıdır, her kesimi çağırabilir ve siz siyaseten bunu hoş da görebilirsiniz, size bir şey diyemem; ancak ben siyasetçi değilim ve bu durum bir vatandaş olarak hiç hoşuma gitmedi. Bizim “Sanat Güneşi”miz Necip Fazıl’dır, Cahit Zarifoğlu’dur, Erdem Bayazıt ve niceleridir. Uydurulmuş ve pohpohlanmış Mega ve Süper Star’lar bizim kültürel kodlarımıza ait değil! Allah’ın çizdiği sınırları aşan şey’imsilere biz sanat demiyoruz. Allah’ı tanımayandan sanatçı olmaz, O’nu tanımayanı biz hiç tanımayız."