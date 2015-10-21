Akit yazarı: Allah gözünü doyursun Abdullah Gül, sırası mı ergen triplerin!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz, son dönemde HDP'ye taziye telefonu ile Başbakan Ahmet Davutoğlu ile tartşma yaşayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için, "Yahu daha ne istiyorsun Abdullah Gül? Allah gözünü doyursun. Şimdi sırası mı bu ergen triplerin Abdullah Gül? Sırası mı Davutoğlu’nu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı By-Pass etmenin?" ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın Akit'te "Allah gözünü doyursun Abdullah Gül?" başlığıyla yayımlanan (21 Ekim 2015) yazısı şöyle:

Bakan oldun…

Başbakan oldun…

Cumhurbaşkanı oldun…

Yahu daha ne istiyorsun Abdullah Gül?

Allah gözünü doyursun!

Bu ne makam hırsıdır, bu ne tahammülsüzlüktür böyle?

Bu ne ihtirastır, söyle?

Bu ne “hep bana, hep bana” politikasıdır?

Ölümlü dünyada bu ne doymaz iştahtır?

Memleket böyle bıçak sırtı bir süreçteyken, bu ne vurdumduymazca “atak”lardır?

Şimdi sırası mı bu ergen triplerin Abdullah Gül?

Sırası mı Davutoğlu’nu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı By-Pass etmenin?

Sırası mı Bilderberg Fehmigül’ün aklıyla dostlarını incitmenin?

Sırası mı casus FETÖ&PKK ile aynı hedefe doğru ateş etmenin?

Sırası mı “AK Parti kongresine katılmayacağım” demenin?

Vatan hainlerinin ekmeğine yağ sürmenin sırası mı?

Dün seni Cumhurbaşkanlığı makamına taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsına, AK Parti’ye hiç mi sadakat göstermezsin?

Nasıl Cumhurbaşkanına, Başbakan Davutoğlu’na nispet yapar gibi gizli toplantılar düzenlersin?

Hiç mi vefa yok sende?

Bir dönem de Davutoğlu Başbakan oldu. Bu mu suçu?

O kadar hakkedeni varken…

Bir daha başbakanlık yapman ne kadar doğru?

Cumhurbaşkanı olmuş bir makam sahibinin asaletine yakışıyor mu bu tutumun?

Şimdi sana Başbakan Davutoğlu’nu desteklemek mi yakışır, muhalefet etmek mi söyle? Cumhurbaşkanlığı yapmış adamsın…

Fehmigül, Haşimgül gözüyle değil, vicdan gözüyle bakarsan, haksız olduğunu er geç anlayacaksın!

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Ankara’da hain bir terör saldırısı oluyor…

Yüzü aşkın vatandaşımız ölüyor…

Ama sen, başsağlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Davutoğlu’na dileyecek yerde, sırtını terör örgütlerine yaslayan Proje Selahattin’e diliyorsun!

Diyarbakır’daki, Suruç’taki, Ankara’daki saldırıların suç ortağı Proje Selahattin’e…

Ben mi hatırlatmalıyım?

Cumhurbaşkanlığı protokolünde muhatabının, taziye ev sahibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu… Başbakan Davutoğlu olduğunu…

Terör işbirlikçisi Proje Selahattin’e başsağlığı dilemeyi de nereden çıkardın, söyle?

Yakıştı mı sana, şehit olan onca askere, polise, sivile rağmen PKK işbirlikçisi HDP’ye başsağlığı dilemek?

Makamına, mevkine, Müslümanlığına yakıştı mı?

Düşün bir…

Proje Selahattin’i muhatap aldın da ne oldu?

Söyleyeyim…

Bir çuval incir berbat oldu…

Bomba cici çocuğun elinde patladı!

Cici oğlanı cilalayıp piyasaya kakalayan üst aklın kurduğu tuzak, başlarına yıkıldı!

FETÖ’nün, (Hasan Abi’nin ifadesiyle) Soros&Bush çocuklarının “ümitleri sinelerinde kaldı”

“Allah, bir şey olmalarına izin vermedi”

Şimdi millete ne diyeceksin Abdullah Gül?

PKK’nın FETÖ desteğiyle Diyarbakır’da, Suruç’ta, Ankara’da vahşice katlettiği yüzlerce can için tuttun, Cici oğlanın sazına, Fehmigül’ün gazına, Haşimgül’ün dolduruşuna gelerek HDP’li Demirtaş’a başsağlığı diledin.

Sana bir şey söyleyeyim mi Abdullah Gül?

Biz ne kadar ayna tutarsak tutalım…

Biz ne kadar yazarsak yazalım…

Bizim sözümüzden sana zarar gelmez.

Amaaaaa… Şu senin “üst akıl”ların var ya, o muhannet üst akılların…

Dolmuşuna bindiklerin…

Bilderberg Fehmigül’lerin…

Onların sözüyle hareket ederken biraz düşün derim.

Çünkü farkında mısın bilmem ama kariyerini imha etmek üzeresin!

Bunun için düşünmeye değer derim…

Düşman düşmana yapmazdı senin kendine yaptığını…

Kendine verdiğin zararı, sana düşman yapmazdı.

Keşke yapmasaydın…

Etrafındaki “kullanışlı çıkarcılar”ın istediklerini…

Fakat yaptın…

Unutma ama…

Raf ömrümüz tükenince hepimize, tabutumuzu taşıyacak üç-beş inanmış adam lazım!

Gel etme, eyleme…

Eski dostluklarını heba etme…

Olacağın kadar makam sahibi olmuşsun zaten…

Yeter de…

Üç kuruşluk dünya makamı için, dostlarını küstürme!

Eğer bu üç-beş inanmış adamı üzersen bil ki…

Biz ne Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, ne de Başbakanımız Davutoğlu’na ihanet edenleri, dost tuzağı kuranları asla affetmeyiz!

Cumhurbaşkanımızı da, Başbakanımızı da asla yedirtmeyiz!