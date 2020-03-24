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Akit yazarı Abdurrahman Dilipak: Sisleme yöntemi var, buhur sistemi var, Kayseri'de serum var bu Koronavirüs için

24 Mart 2020 08:04

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Koronavirüs için Türkiye'de çeşitli tedavilerin geliştirildiğini iddia ettiği yazısında, "Mesela, bizim Hekimzade, Muammer Yıldız’ın da bir sisleme yöntemi var. Ayrıca Yalçın Koçak’ta, kekikten elde edilen bir buhur sistemi var. Kayseri’de Prof. Dr. Abdullah Çoban’ın geliştirdiği bir serum var bu Koronavirüs için" ifadelerini kullandı.

Dilipak, aşı için ABD, İngiltere, İsviçre'nin onayını beklememek gerektiğini belirterek, "Kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmaz. Ya hu Amerikalılar, batılılar bile, bizim batıcılar kadar Amerikancı-Batıcı değiller. Bunlar batıya iman etmiş sanki!" diye yazdı.

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