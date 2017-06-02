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Medya

Akit TV'ye 'İnönü' cezası

RTÜK uzmanının raporunda, "merhum İnönüler'in cevap ve düzeltme haklarını kullanabilecekleri"ni belirtmesi tepki çekmişti

02 Haziran 2017 13:54

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) muhalefet partilerinin kontenjanından seçilen 5 üyenin oyuyla Akit TV'ye ceza çıktı. AKP'li 4 üye karşı oy kullandı.

Gazete Duvar'ın haberine çgöre, RTÜK, Akit TV’ye, ‘Gün Başlıyor’ adlı programda İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü ile ilgili hakaret içeren sözler nedeniyle idari para cezası verdi. Programda sunucu, İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü hakkında “Bak bu Venizelos, tanıştırayım, denize döktüğünüz. Yanındaki de sizin lideriniz, bak burada sırıtıyor. İnönü bak, görüyor musunuz? Bak tipe bak, yanındaki de karısı. Siz ancak karılarınızı kollarına verirsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

"İnsan onuruna aykırı"

Konu daha önce de RTÜK’ün gündemine gelmiş, bazı üyeler "cevap ve düzeltme hakkının uygulanmasını" istemiş, karar yeter sayısına ulaşılamayınca bir sonuca varılamamıştı. RTÜK uzmanının raporunda, "merhum İnönüler’in cevap ve düzeltme haklarını kullanabilecekleri"ni belirtmesi de tepki çekmişti.

Önceki günkü RTÜK toplantısında söz konusu program yeniden tartışıldı. Muhalefet kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla bu kez 4'e karşı 5 oyla Akit TV'ye ceza çıktı. Programda, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” ilkesinin ihlal edildiğine karar verildi. Akit TV, idari para cezasına çarptırıldı.

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