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RTÜK o sözler için Akit TV'ye ceza vermedi: İsmet İnönü'nün cevap hakkı var!

AKP kontenjanından seçilen 3 üye "Yaptırım uygulanmasın" oyu verince, karar bir sonraki toplantıya kaldı

19 Mayıs 2017 10:56

Akit TV’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ isimli program sunucunun, İsmet İnönü hakkındaki "Bak bu Venizelos, tanıştırayım denize döktüğünüz, yanındaki de sizin lideriniz, bak burada sırıtıyor. İnönü. Bak görüyor musunuz? Bak tipe bak, yanındaki de karısı. Siz ancak karılarınızı kollarına verirsiniz" sözlerine RTÜK ceza vermedi. Bazı üyeler bu sözlerin hakaret içermediğini savununca, muhalif üyeler toplantıyı terk etti. Programla ilgili hazırlanan uzman raporunda, sözlerin ‘ifade özgürlüğü’ne girdiği ve hakaret olmadığı savunuldu. RTÜK uzmanı ise yayın ile ilgili raporda, İnönü için “cevap ve düzeltme hakkının kullanılabilme imkânı bulunduğu” değerlendirmesini yaptı.

Cevap hakları varmış!

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Uzman raporunda 1973 yılında yaşamını yitiren İsmet İnönü ile 1992 yılında yaşamını yitiren Mevhibe İnönü’nün yargı, cevap ve düzeltme haklarının bulunduğu kaydedildi. Uzman raporunda cezaya gerek görülmediği de ifade edildi. Sunucunun argo içeren sözleriyle ilgili AKP kontenjanından seçilen üyeler, yaptırıma gerek olmadığını savundu. Toplantıya 3 üye katılmadı. Yaptırım kararı alınabilmesi için en az 5 üyenin oyu gerekiyordu. Ancak yapılan oylamada, AKP kontenjanından seçilen 3 üye ‘yaptırım uygulanmasın’ diğer 4 üye ise ‘yaptırım uygulansın’ oyu verince, karar alınamadı. Karar bir sonraki toplantıya kaldı.

 

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