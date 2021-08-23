Akit TV yorumcusu Albayrak: Aydın Doğan bize mağlup olup, Demirören Medya'yı çok ucuz bir fiyata, adeta savaş ganimeti olarak verdi!

Akit TV yorumcusu Mustafa Albayrak, Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışına ilişkin olarak, "Aydın Doğan bize mağlup olup, Demirören Medya'yı çok ucuz bir fiyata, adeta savaş ganimeti olarak verdi!" değerlendirmesini yaptı.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu'nun bugünkü yazısına değinen Albayrak paylaşımında, "Mekke'nin fethinden sonra kendisine en büyük düşmanlığı yapan başta Ebu Sufyan'ı , Hint'i ve amcası Hz Hamza yı şehit eden Vahşi'yi affedip hatta Ebu Sufyan'ı bir de onore etmişse bugün devlete ve milli güçlere teslim olmuş Aydın Doğan ve Ertuğrul Özkök'e de bu şekilde davranılmalıdır... Çünkü onlar öz eleştirilerini yapmış, bize mağlup olmuş ve silahları ile milli güçlere teslim olmuş rakiplerdir. Bugün devletin ve milletin yanında olan bir Demirören Medya'yı çok ucuz bir fiyata adeta savaş ganimeti olarak veren Aydın Doğan'dır." düşüncesini dile getirdi.

Albayrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yüzden Aydın Doğan'ın doğum gününe giderek onu onore ettiğini belirtti.

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın 28 Şubat davasında tutuklanan eski generallerin cezasının ev hapsine çevrilmesi görüşüne kendisinin ve Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nun da katıldığını söyleyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Bunda ne var ki? Bende aynı düşüncedeyim. Sayın Ali Karahasanoğlu da az evvel Akit TV'de aynısını söyledi.

Bu darbeci mahkûm generaller yaş ve sıhhat sebebi ile sayın Cumhurbaşkanımıza baş vurup, nedamet duyduklarını ve af edilmeleri talebinde bulunmaları şartıyla cezalarını ev hapisleri şeklinde geçirebilirler.

Milletin vicdanlarında mahkum olmaları, rütbelerinin sökülmeleri zaten en büyük cezadır bu yaştaki emekli darbecilere. Önemli olan mahkumiyet almalarıdır. Bundan sonraki darbecilere de ders olmuş olacak bu karar ve mahkumiyetler."

Ne olmuştu?

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu, 2018 yılında Demirören Grubu'na satılmıştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Medya'nın, Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun 2018 yılındaki satışında Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmişti.

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