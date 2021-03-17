Akit TV yazarı Albayrak, Kübra Par’ı hedef aldı: İslam’a savaş açmak sana düşmez, kompleks içinde bir imam gelinisin

Akit TV yazarı Mustafa Albayrak, "Hadsiz imama karşı sonuna kadar AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yanındayım!" yazısıyla Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı eleştiren HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par'ı hedef aldı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Albayrak, "İmamın karısı, imamın yengesi, imamın gelini Erzincanlı Hatçe Kübra Parmaksızoğlu denen loser! Sen Erzincanlı Hatçe'sin bir imama laf edemezsin. Bırak o işi HaberTürk'te başkaları yapsın! İslam'a savaş açmak sana düşmez Hatçe Kübra! Erzincanlılar yiğit ve mert insanlardır. Sen Erzincanlı olmaktan utanan ve bu gerçeği saklayan bir eziksin Hatçe Kübra. Üstelik Hatçe isminden de utanıyorsun. Soyadın Parmaksızoğlu'ndan da utanıp ‘Par' yaptın Pervin Par gibi. Sen kompleks içinde bir imam gelinisin" ifadesini kullandı.

Albarayrak paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Hem annen hem kayınvaliden başörtülü, baban dindar bir esnaf, kayınpederin imam, kocan da imam-hatipli, kocanın abisi Ahmet Hakan da imam-hatipli. Sekülerizm militanlığı yaparak bu kimliğini unutturmazsın Beyaz Türklere Hatçe Kübra Parmaksızoğlu! Kendini Pervin Par zannediyor herhalde? Hatçe'sin sen Hatçe!"

Par'dan yanıt: Hepsine sadece gülüyorum

Kübra Par, "Biri adımın Hatice olduğunu iddia ediyor, diğeri mali müşavir olan babamın hoca olduğunu ileri sürüyor" diyerek Albayrak'a tepki gösterirken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biri adımın Hatice olduğunu iddia ediyor, diğeri mali müşavir olan babamın hoca olduğunu ileri sürüyor, kendi kendilerine uyduruk biyografiler yazıyorlar. Sanki ailemle ya da doğduğum şehirle eleştirirlerse bozulacağım zannediyorlar. Hepsine sadece gülüyorum."

Par 15 Mart tarihinde yayımlanan yazısında şu düşünceleri dile getirmişti:

"Kadın cinayeti' sözüne bile tahammül edemeyerek hunharca katledilen onca mazlum kadının ahını üstüne alan... Diyanet İşleri Başkanı'nın dahi yorum yapmadığı konulara dalarak, kendini adeta ülkenin şeyhülislamı zannederek, üstüne vazife olmayan her konuda ahkâm kesen... Anayasa Mahkemesi'nden Boğaziçi Rektörü'ne kadar herkesle polemiğe girerek sosyal medya fenomeni olmaya çalışan...

'Laiklik Anayasa'dan kaldırılmalı' gibi cümlelerle Cumhuriyet'in temel değerlerine karşı çıkarak AK Parti'nin demokrasi anlayışına büyük zarar veren... Bir avuç radikal azınlığı arkasına alarak, kendine büyük bir etki gücü atfederek, iktidarı yalnızca dar bir çevrenin aşırı taleplerini yerine getirmeye zorlayarak, toplumsal uzlaşı çabalarına büyük zarar veren... Ve geldiğimiz son noktada artık siyasetçilere bile ayar vermeye kalkışan bu hadsiz imama karşı sonuna kadar AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yanındayım! Ve bir kez daha söylüyorum; siyasete bu kadar meraklıysa önce devlet memurluğundan istifa edip üstündeki cübbeyi çıkarsın, sonra politika yapsın."