Akit TV yazarı Albayrak: Emre Alkin’i kadrolu yorumculuğundan kovan 24 TV  yönetimine teşekkür ediyorum

Akit TV yazarı Mustafa Albayrak, hedef gösterdiği ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin’in 24 TV’deki yorumculuğuna son verildiği belirterek kanal yönetimine teşekkür etti.

Albayrak Twitter hesabından, “Kendi yayın politikasına çok ters bir kişilik olan ve küresel faiz lobisinin gönüllü sözcülüğünü yapan Emre Alkin i kadrolu yorumculuğundan kovan 24 TV ve yönetimine teşekkür ediyorum. Hatadan dönmek fazilettir. Saygılarımla…” paylaşımını yaptı. Albayrak paylaşımında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'i de etiketledi.

Albayrak hedef gösterdi

Albayrak, 29 Mart’ta "Emre Alkin denen canlı sadece 24 TV'de de değil çağrıldığı her yerde hem hükûmete hem MİT üzerinden yapılan çözüm sürecine ve devlet politikalarına utanmadan çemkiriyor. Herhalde maaşına zam yaparlar bizimkiler? Bravo Emre Alkin daha çok küfret bize ki daha çok çık medyamıza!" sözleriyle Alkin'i hedef göstermişti.

Alkin, Albayrak'ın paylaştığı videoda, “Teröristleri çözüm sürecinde sınırlardan mızıkayla çağırdık, şehit ailelerini üzdük, kendimiz de üzüldük. Sonunda ne oldu Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük Güneydoğu Anadolu’daki terör operasyonunu yapıp şimdi de HDP’ye kapatma davası açıldı. Dışarıdan bakıldığında ‘Napıyorlar, aynı hükümet, aynı iktidar’ diyorlar. Çok özür dilerim ama kandırıldık diyerek de bundan çıkamazsın” ifadelerini kullanmıştı.