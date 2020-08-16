Akit TV’de üç isim peş peşe istifa etti

Hükûmete yakınlığıyla bilinen Akit TV’de peş peşe 3 isim kurumla ilişkisini kesti.

Medyaradar’da yer alan habere göre, Akit TV Ana Haber spikerleri Caner Karaer ve Fatih Dağıstanlı kurumdan ayrıldı. İki ayrılık sonrası kanalın bir diğer spiker ve sunucusu Özgür Özkaya’nın da Akit TV’den istifa etti.

Özkaya son olarak geride bıraktığımız hafta bir veda mesajı yayınlamış ve General Mc Arthur’dan alıntı yaparak, “İdealsizlik ruhu öldürür” göndermesi yaptı. Özkaya mesajında şunları kaydetti:

“10 yıl önce başladım gazetecilik kariyerime. Emekledikten sonra yürüdüm. Koşabileceğimi sanarak yaklaştım olaylara. Tüm tepki ve tutumlarımın altında toplum yararı ve bunu gözeten vicdanlı bir gazeteci vardı.

Güçten korkmadım boyun eğmedim. Asla eklemlenmedim daima kendimi geliştirmeye bilgilerimi pekiştirmeye çalıştım. Benim bir idealim vardı. Toplum için büyüdüğüm topraklar için insanlık ve insaniyet için gazetecilik yapacaktım. Mc Arthur " insanı yaşlandıran geçip giden zamanın çokluğu değil ideal yokluğudur, yıllar cildi buruşturur fakat idealsizlik ruhu öldürür" der.

Geldiğimiz noktada idealin ve benzeri hiçbir mukaddes duygu ya da düşüncelerin fayda etmediğini görüyorum. Mücadelem kendimden ziyade insanlarımız içindi korkmadım bildiğimi gördüğümü söyledim. Bedeli de oldu ve oluyor. Çok fazla şey söyledim.

Önceleri yüksek perdeden konuşurdum zamanla cümlelerim soldu, rengini yitirdi... Topluma iyiyi aşılama amacıyla çıktığım yolda mağlup olduğumu görüyorum. Galiptir bu yolda mağlup dedim ancak anladım ki yeni bir söz söyleyecek kelimelerim yeni bir öykü yazacak cümlelerim kalmamış. Vakit galiba ayrılık vakti...”