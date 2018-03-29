Akit, eczanede veresiye ilaç dönemini bitirecek bakanlık düzenlemesini böyle duyurdu: FETÖ'cülerin kumpası!

Akit gazetesi, nisan ayında yapılacak yeni bir düzenlemeyle, eczanelerde barkodu okutulan ilaçların fişinin otomatik olarak kesileceğini ve bu düzenlemenin hâlâ devlet içinde bulunan ‘kripto FETÖ’cüler’ tarafından hazırlandığını iddia etti. Akit’in haberinin spotunda, “Devlet içine sızmış kripto FETÖ’cüler, eczacılarla vatandaşı, vatandaşla da iktidarı karşı karşıya getirecek sinsi bir kumpas için kolları sıvadı” dendi.

Haberin devamında şu ifadelere yer verildi:

“Nisan ayında başlayacağı belirtilen yeni bir düzenlemeyle, eczacıların barkodunu okuttukları ilacın fişinin otomatik olarak kesilmesi ve ilacın satılmış sayılması planlanıyor. Uygulama hayata geçerse, mahalle aralarında parası olmayan vatandaşların aldığı bazı ilaçları deftere yazabilen eczacılar, bundan böyle kimseye veresiye ilaç veremeyecek. Vatandaşlarla iktidarı karşı karşıya getirecek sinsi plana dikkat çeken eczacılar, bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundular.”

Düzenleme Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan

Akit’in haberinde sözü edilen düzenleme, 30 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Nisan 2018’de yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan tebliğe itiraz eden Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, hastaların mağdur edilmemesi için zaman zaman veresiye uygulamasına gidildiğine dikkat çekerek şu noktalara dikkat çekmişti:

“Eczanelerimizde bulunan ilaçların neredeyse tamamına yakını Sosyal Güvenlik Kurumuna Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) belirtilen ödeme kuralları gözetilerek reçete karşılığında satılmakta ve fatura edilmektedir. Bu reçetelerin karşılanması sırasında kimi zaman ecza depolarından daha sonra tedarik edilen ilaçların karekodları sisteme aynı gün ya da daha sonra kayıt edilmekte, hastaların ücretli olarak alması gereken ilaçlar ve hasta katılım payları zaman zaman veresiye olarak tahsil edilmekte, sürekli kullandıkları ve siteme göre bitmemiş gözüken ilaçları hasta mağduriyeti yaşanmaması için emaneten verilmekte, nakit olarak yapılan işlemler hastanın parasının çıkışmaması durumunda kredi kartıyla tahsil edilmekte, eczanelerimizde kullandığımız eczane programlarının İTS entegrasyonlarında yaşanan sorunlar nedeniyle de bilgisayar yazılımlarında stok hataları yaşanmaktadır.

Bunlar gibi ve burada sıralayamadığımız kadar çok karmaşık işlem içeren durumlar nedeniyle eczanede perakende satışta kullanılan bilgisayarların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihazlara entegrasyonu; gerek eczanelerin iş akışı, gerek eczane yazılımlarının ve İTS ve Medula Provizyon Sistemi alt yapılarının hazır olmaması nedeniyle mümkün değildir.”

Avukat Aslı Kazan: Düzenlemeyi yapan da kendileri, mağdur olan da

Akit’in haberini Twitter hesabı üzerinden eleştiren Aslı Kazan, “AKP’nin yaptığı düzenlemeyle artık eczanelerden veresiye ilaç alma dönemi kapanıyormuş. Akit’e göre bu iktidara yönelik kripto FETÖ’cülerin kumpası. Hem kendisi düzenlemeyi yapan hem de düzenlemenin mağduru olan başka bir iktidar var mıdır?” dedi.