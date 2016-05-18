Akit: Arınç katılacağı çalıştay iptal edildiği için emniyete teşekkür edeceğine...

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın konuşma yapması için davet edildiği anayasa çalıştayının “güvenlik gerekçesiyle” iptal edilmesinin yansımaları devam ediyor. Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Arınç’ın “Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin ‘provokatif olaylar çıkabileceğine’ gerekçesine ihtimal vermiyorum” tepkisini eleştirdi. Karahasanoğlu, Turgut Özal Üniversitesi’nde iptal edilen çalıştayla ilgili “Kendi kalesine atacağı gole kilitlenmiş, büyük bir skandalı önleyen emniyete teşekkür edeceğine” diye yazdı. Karahasanoğlu, bugün açıklama yapacağını duyuran Arınç’a “Gerçekten Bülent Abi’miz bugün bazı konuları açıklayacak ise... Önce Turgut Özal Üniversitesi’nin konumunu bir açıklasın... Kime aittir bu üniversite? Tabii ki Fetullah Gülen grubuna...” dedi.

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun bugünkü (18 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Bülent Arınç, davanın emektarıdır..

Kim ne derse desin, davanın çilesini çekmiştir.

Ama geldiğimiz noktada..

Nedense hep yanlış toplara çıkıyor..

Kendi siyasi çizgisine gol olacak toplara vuruyor..

Son örnek de, Turgut Özal Üniversitesi’nde, Anayasa Çalıştayı’na katılmak..

Neyse ki..

Emniyetin “Provokatif eylem olabilir” bilgisi üzerine.

Turgut Özal Üniversitesi yönetimi, çalıştayı iptal etmiş.

Bülent Abi’yi, büyük bir hatadan kurtarmışlar..

Ama Bülent Abi işin farkında değil..

Kendi kalesine atacağı gole kilitlenmiş, büyük bir skandalı önleyen emniyete teşekkür edeceğine. Kendi kalesine atamadığı topun peşinde koşup, demiş ki: “Yaşanan iptaller hakkında ve diğer konularda 18.05.2016 Çarşamba günü Twitter üzerinden açıklama yapacağımı da kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

Açıklama yapmaktan kimseye zarar gelmez..

Tabii ki Bülent Abi’miz de, açıklama yapabilir..

Ama açıklama yaparken..

Tek yanlı olmamak gerekir..

Alternatif sorulara da cevap vermek gerekir..

Mesela?

Gerçekten Bülent Abi’miz bugün bazı konuları açıklayacak ise..

Önce Turgut Özal Üniversitesi’nin konumunu bir açıklasın..

Kime aittir bu üniversite?

Tabii ki Fetullah Gülen grubuna..

İyi de..

Daha bir yıl önce..

Bülent Abi’miz..

Melih Gökçek’e cevap yetiştirirken..

Tam da bu üniversitenin de içinde olduğu..

Belediye arsalarının Gülen grubuna verilmesini anlatırken..

Şu sözleri sarfetmemiş miydi:

“Bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir, zengin işadamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Şunları yaptırmıştır, bunları yaptırmıştır.”

Bülent Abi, “Ben Turgut Özal Üniversitesi’ni kastetmedim” diyebilir..

Ama ehli vicdan olan herkes bilir ki..

Gülen grubuna Ankara’da verilen en büyük arsa..

Turgut Özal Üniversitesi’ne verilen arsadır..

Ankara’da “Parsel parsel sattın” denilecek bir yer varsa..

Akla ilk gelecek yer, Turgut Özal Üniversitesi’nin arsasıdır..

Dahası var..

Bülent Abi’miz 23 Mart 2015 tarihli, Gökçek’e cevap yetiştirirken yaptığı hatırlatmada, şu ayrıntı da vardı: “Kanunen vermiş olduğu yerlerin hepsini iptal etme kaygısındadır. Mahkemelerde boğuşmaktadır.”

İşte tam da Turgut Özal Üniversitesi için söylenmiş, bu söz..

Melih Gökçek, gerçekten de Turgut Özal Üniversitesi’ne verilen arsanın geri alınması için..

O günlerde mahkemelerle boğuşuyordu.

Demek ki, Bülent Abi’mizin de..

Turgut Özal Üniversitesi’ne verilen büyük arsadan da..

Sonrasında iptal edilmesi için açılan davalardan haberi vardı..

O zaman, Bülent Abi’miz hangi akla hizmet edip de..

Bir zamanlar, “Parsel parsel sattın” dediği..

Biraz da maksadı aşar şekilde..

Aslında satılmayıp..

Kamu kurumundan, kamu hizmeti gören bir vakfa, cüzi bedelli olarak arsa tahsisi yapıldığı halde..

Olayı “Parsel parsel satma” olarak nitelendirip.

Gökçek’i suçladığı ortada iken..

Şimdi “belediyenin arsalarının parsel parsel satıldığı ileri sürülen” o üniversitedeki çalıştaya niye katılıyor?

Evet.. Bunun cevabını vermeli, Bülent Abi’miz..

•

Düşünebiliyor musunuz..

Sözümona zengin işadamları...

“Bizim paramız çok. Vakıf kurup, ülke gençliğinin üniversite tahsili için katkıda bulunmak istiyoruz” diyorlar.

İlk göz diktikleri ise...

Belediyelerin büyük arsaları..

Paraları çok gibi tanıtım yapıyorlar..

“Biz hayır işi yapmak istiyoruz” diyorlar ama..

Üniversitenin kurulacağı arsanın bile parasını verecek imkanları yok.

Veya paraları var ama..

O parayı bu işte harcamak istemiyorlar..

Ve bu adamların, bin bir numara ile belediyeden kotardıkları arsalar üzerine kurdukları üniversitede..

İlim tahsil edilecek!..

Bülent Abi’miz, doğruları anlatacak!

Kim inanır buna?

•

Bülent Abi’miz bugün Twitter’dan açıklama yapacağını ilan edince..

Paralelin bir numaralı gazetecisi Nazlı Ilıcak, hemen çağrıda bulunmuş.

“... tv’sine gel, orda açıklama yap..”

Biz Akit TV’ye çağırmıştık, Bülent Abi’miz gelmemişti.

Şimdi Nazlı Teyze’yi dinleyip.. Oraya gider mi bilmiyorum ama..

Nerede açıklama yaparsa yapsın, Turgut Özal Üniversitesi’nin arsası ile ilgili bir bilgilendirme yapması elzem olduğu gibi..

Gündemdeki diğer konularda da, kendisinden açıklama bekliyoruz.

Mesela?

Mesela; Mehmet Baransu isimli bir muhabir var..

Yengesi, malum sınavda, yüksek başarı göstermiş.

Belli ki, sınav soruları çalınıp, yengeye de verilmiş..

Bülent Abi, Anayasa Çalıştayı yerine..

Bizi bu konuda bilgilendirse..

Çok daha büyük bir hizmette bulunmuş olur.

Öyle ya..

Önümüzde çok somut bir olay var.

Biz sanıyoruz ki, Gülen bir kanaat önderidir. Hırsızlıkla, soru çalmakla, torpille ilgisi olamaz.

Ama.. Gülen’e yakın olan bir gazetecinin yengesi..

O gazeteci sayesinde..

Soruların çalındığı ileri sürülen bir imtihanda.. Zirveye oturuyor..

Bunun bir izahı olmalı değil mi?

Bunun izahını yapamayanların, başkalarına laf yetiştirme hakları var mıdır?

Bülent Abi’mize sorulacak daha çok soru var ama..

Kendisini o kadar üzmek de, istemeyiz.