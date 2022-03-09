Akit, akaryakıt fiyatları için iktidarı eleştiren muhalefeti hedef aldı: Kör değilseniz hainsiniz

"Kur artışları, elektrik faturaları, sebze, meyve ve hububat fiyatları, zincir marketlerin zam oyunları ve son olarak yağ stoklarının azaldığına yönelik manipülasyon üzerinden iktidarı vurmaya çalışan şer cephesi yalanlarına her gün yenisini ekliyor. Başını CHP’nin çektiği zillet muhalefeti ile aralarında Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün’ün olduğu fonlu medyası, Ukrayna’daki savaş ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle bütün dünyada petrol fiyatlarının yükseldiği gerçeğini göz ardı ederek, sanki her yerde fiyatlar düşerken sadece Türkiye’de akaryakıtın zamlandığı algısını oluşturuyor. Mart 2020’de varili 20.87 dolardan işlem gören, Mart 2021’de pandeminin etkisiyle 51 dolara yükselen Brent ham petrol fiyatının, Batılı ülkelerin Rusya’dan petrol ithalatını yasaklama seçeneğini açıklaması sonrası 139,13 dolara fırladığı gerçeğini gizleyen azgın azınlık, Türkiye’deki akaryakıt zamlarından hükümeti sorumlu tutarak kirli bir operasyona imza atıyor. Petrol fiyatlarının son 14 yılın en yüksek seviyesine erişmesine rağmen, 'Cumhuriyet tarihinde böyle zamlar görülmedi', 'Kıtlık kapıya dayandı', 'ülkeyi batırdılar' manşetleriyle okuyucularını mankurtlaştırıp, büyük oranda dışarıya bağımlı olduğumuz akaryakıt zamlarını bile AK Parti iktidarına mal ediyor."