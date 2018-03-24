Akıncı'dan AB'nin kararına tepki: Bölünmüşlüğe çakılan çivi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği (AB) Konseyi\'nin Türkiye\'nin Doğu Akdeniz\'deki faaliyetlerini kınamasına tepki gösterdi ve \"Rumlar bunu zafer görüyor ama bu, Ada\'daki bölünmüşlüğe bir çivi daha çakmak anlamına geliyor\" dedi.

KKTC eski Başbakanlarından Osman Örek\'i anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rumların AB\'yi kullanarak Türkiye ve Kıbrıslı Türklere karşı üstünlük elde etmeye çalıştığını kaydetti. Kıbrıslı Türklerin yıllardır varoluş mücadelesi verdiğine dikkat çeken KKTC Lideri Akıncı, \"Gasp edilen ve gasp edilmeye direnilen haklarımızı almaya çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı. Rumlardan Kıbrıslı Türklerin haklarını talep ettiklerine dikkat çeken Akıncı, AB\'nin son aldığı kararı da sert sözlerle eleştirdi.

RUMLARA TEDİRGİNLİK UYARISI

Son AB kararının doğru olmadığına vurgu yapan Akıncı, \"(Rumlar) Bizimle bu topraklarda, denizlerde bir ortaklaşmaya gitmek yerine, haklarımızı kabullenmek yerine \'Biz gidelim AB’den Türkiye ve Kıbrıs Türkü\'nün aleyhine karar üretelim, köşeye sıkıştıralım\' diyor. Bunu bir zafer olarak görüyorlar. Nikos Anastasiadis\'i destekleyen gazeteler \'AB kararı ile istediğimiz her şeyi aldık, Türkiye’yi sıkıştırdık, Kıbrıslı Türklerin haklarını göz ardı ettirdik\' diyorlar. Yapılan bütün bu haksız eylemlerin sonucu Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne yeni bir çivi daha çakıldı.\"

Rumlara tedirginliği artırmaması uyarısı yapan Akıncı, \"Kıbrıs Türklerinin hakları teslim edilir, Türkiye’nin meşru hak ve çıkarları görmezden gelinmez umarım. Yoksa tedirginlik yaratan süreçler devam eder\" diyerek sözlerini tamamladı.



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