Akıncı Üssü iddianamesinden: Darbeci general ile İncirlik'in ABD'li komutanı beraberdi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan Akıncı iddianamesinde, darbe gecesi İncirlik’in ABD’li komutanı Albay John Walker ile Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın en hareketli saatlerde yan yana oldukları iddia edildi.

Aydınlık'ın haberine göre, darbe girişiminin yaşandığı gece F16’ların yakıt ihtiyacının İncirlik’ten kalkan uçaklar tarafından karşılanmasına ilişkin ayrıntılara yer verilen iddianamede “İncirlik’ten kalkan 3 adet tanker uçağından ikisinin Ankara üzerinde, birinin de Afyon yakınlarında İstanbul üzerinde silahlı kalkışma eylemine destek veren savaş uçaklarına 10 kez yakıt ikmali yaptıkları ve bu şekilde Ankara ve İstanbul üzerinde alçakta uçuş yaparak bomba atıp sivil halkı ve kamu görevlilerini şehit eden şüphelilerin eylemlerine bilerek ve isteyerek iştirak ettikleri tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Üs Komutanı Bekir Ercan Van’ın 15 Temmuz gecesi ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Üs Komutanı Albay John Walker ile yakın temas içinde olduğu iddiası da diğer sanık ifadelerine yansıdı.

Darbe gecesi İncirlik’ten F16’ları kaldıran Hava Pilot Kurmay Yarbay Halil İbrahim Özdemir, ifadesinde şunları söyledi:

“Saat 05:00 civarı filomdaki uçakların kalkışa hazırlandığı sırada ben uçuşları organize etmek, denetlemek ve orada olmak amacıyla Alarm Reaksiyon Merkezi’ne gittim. Uçaklar henüz kalkmamıştı. Kapıda beklerken Tuğgeneral Bekir Ercan Van yanıma geldi. Beni ve daha önce çağırdığı, ismini bilmediğim bir tane Uçak Bakım Astsubayı’nı arabasına aldı. O sırada arabada daha önce görmediğim ancak John Walker olduğunu düşündüğüm üniformalı bir ABD subayı bulunmaktaydı. Bizi uçakların olduğu yere götürdü. Bana lider uçağın pilotunun ismini sordu. Üsteğmen Orhan Harman olduğunu söyledim. Arabadan indi, uçağın yanına gitti, pilot ile konuştu. Zaten kablo ile konuşulduğundan ben ne konuşulduğunu duymadım... Üs Komutanı’nın bu konuşmasından sonra uçaklarımız kalktı."

Özdemir, ifadesinin devamında “18 Temmuz 2016 günü Üs Komutanı olarak atanan İrfan Paşa’nın odasına bir hususla ilgili girdiğimde, o sırada oralarda bulunan ve isimliğinde Walker yazılı ABD personelini kast ederek, ‘Uçağa gelip pilotla konuşan bu muydu’ diye sordu. Bende ‘Tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle buydu’ diye cevap verdim” şeklinde konuştu.

"Menfez Paşası'nın oğlu anlattı"

Cumhurbaşkanı’na suikastten yargılanan “Menfez Paşası” lakaplı Zekeriya Kuzu’nun oğlu olan ve Bekir Ercan Van’ın şoförlüğünü yapan Muhammet Emrah Kuzu da, o gece İncirlik’te yaşananları anlattı. Bekir Ercan Van’ı saat 08:00 gibi Üs içindeki Amerikalılara ait bir binaya götürdüğünü söyleyen Kuzu, “Az sonra Erhan Gazioğlu Albay da geldi içeri girdi. İçeride 15 dakika kaldıktan sonra komutanla birlikte çıktılar. Biz komutanla araca binerek karargaha döndük. Komutanın makamına geçtik. Komutan odasında oyalandı. Sonra odadan çıkıp bana kapat, kilitle buraları dedi. Odadan çıkarken elinde mavi renkli bir çanta vardı. Bende odasındaki ışıkları kapattım. Kapıları kilitledim. Sonra Tuğgeneral İrfan Özsert geldi. Arkasından Ümit Albay geldi. Bana kapıyı açmamı söylediler. İçeri odaya baktılar, kontrol ettiler. Ortam biraz kalabalıklaştı. Yarım saat 40 dakika sonra Üs Komutanı yanında bir personel ile geri döndü. Kapıyı açtım komutan içeri girdi. Orada bekleyenlerde içeri girdi. Bir süre sonra da emniyet mensupları ile Cumhuriyet Savcısı geldi” dedi.

"Albay John Walker ile ikili toplantım vardı"

Bekir Ercan Van da ifadesinde şunları kaydetti:

“Amerikalı Albay John Walker ile ikili toplantım vardı ve üste icra edilen koalisyon harekatı kapsamında yaşanan problemleri ve çözüm metodlarını konuşuyorduk. Nizamiyeye Albay Walker ile görüşmem biter bitmez, Ümit Albay’ı davet edeceğimi söyledim. Görüşmenin hemen ardından Ümit Albay makamıma gelerek tebligatı yapmıştır.”

John Walker kimdir?

ABD’nin İncirlik’teki devamlı hava birliği olan 39. Taktik Grup Komutanlığı’nın başında bulunan Albay John Walker, görevini 6 Ağustos 2015 günü düzenlenen törenle Albay Craig Wills’ten devraldı. Bu görevden önce Güney Kore’deki Kunsan Hava Üs Bölgesi 8. Operasyon Grubu Komutanı olarak görev yapan Walker, Irak’ın işgali sırasında da operasyonel uçuşlar yaptı. Toplamda 2 bin 600 saatin üzerinde uçuş tecrübesi bulunan Walker, T-37, T-38, AT-38, F-16, Hawk, ve Harrier GR7 uçaklarını kullandı. “SOUTHERN WATCH” ve “IRAKQ FREEDOM” operasyonlarında 200 saatin üzerinde savaş uçuşu bulunuyor.