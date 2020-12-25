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Medya

'Akıncı' dizisinin ilk bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı

25 Aralık 2020 12:58

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştıkları, 1 Ocak'ta ATV'de başlayacak olan, Akıncı dizisinin ilk bölüm fragmanı ile afişi yayınlandı.

1 Ocak 2021’de ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Akıncı dizisinin ilk bölüm fragmanı ve afişi yayınlandı.

Yönetmenliğini Veli Çelik’in, proje tasarımını Hakan Kandal’ın üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanacak.

 

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