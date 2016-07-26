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"Akın Öztürk'ün helikopteri vuruldu, yüzündeki ve kulağındaki darbeler bu yüzden"

Adalet Bakanı Bozdağ, işkence iddialarını kesin bir dille yalanladı

26 Temmuz 2016 21:48

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, işkence gördüğü iddia edilen Akın Öztürk’le ilgili olarak, "Akın Öztürk'ün helikopteri vuruluyor. Yukarıdan inişe zorlanıyor, atış yapılıyor. Havaalanı, Akıncı Üssü kontrol altında. O zaman iniş sırasında bir yaralanma. Yüzündeki ve kulağındaki darbeler bu olayla alakalı” dedi.

Bozdağ, A Haber'de katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Fetullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesine ilişkin Bozdağ, darbe teşebbüsünden sonra Gülen'i iade etmemesinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yle ilişkilerini sıkıntıya sokacağını bildirdi. Darbe dosyasıyla ilgili hazırlıkların devam ettiğini aktaran Bozdağ, ifadelerin alındığını ve delillerin toplandığını belirtti.

 

"Uluslararası Af Örgütü'nün açıklaması gerçeğe dayanmamaktadır"

 

Bakan Bozdağ, Uluslararası Af Örgütünün, darbe girişiminin ardından gözaltına alınanlara işkence yapıldığına yönelik iddialarını da değerlendirdi.

Bozdağ, şu görüşleri paylaştı: "Uluslararası Af Örgütü'nün bu açıklaması gerçeğe dayanmamaktadır. Zira darbenin başarısız olmasının hemen akabinde Fetullahçı Terör Örgütü ve ona müzahir olan çevreler, gözaltına alınan askerlere ve diğer darbecilere kötü muamele yapıldığına dair birtakım haberler yaymaya başladı. Ben çok net ifade ediyorum, gözaltına alınırken kişiler, sağlık kontrolünden geçiriliyorlar, ondan sonra durumu tespit ediliyor. Yüzünde, gözünde, elinde, ayağında, vücudunda herhangi bir yerinde yara bere var mı tespit ediliyor, ayrıca hastalığı var mı o da tespit ediliyor, ona göre gözaltına alınıyor. Gözaltından çıkarken de yine durumu raporla tespit ediliyor ki bu tür işkence, kötü muamele iddiaları olduğu zaman devletin de buna cevabı olsun. Bir defa bu raporlar açık ve net ortada. Bunların hiçbirisi bu iddiaları doğrulamıyor, aksine yalanlıyor."

 

"Öztürk'ün helikopteri vuruluyor"

 

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'e kötü muamelenin de söz konusu olmadığına işaret eden Bozdağ, "Akın Öztürk'ün helikopteri vuruluyor. Yukarıdan inişe zorlanıyor, atış yapılıyor. Havaalanı, Akıncı Üssü kontrol altında. O zaman iniş sırasında bir yaralanma. Yüzündeki ve kulağındaki darbeler bu olayla alakalı. Ama bunu ne yapıyorlar, sanki Akın Öztürk'e kötü muamele ve işkence yapılmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar, birtakım iftiralar yayılıyor" dedi.

 

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