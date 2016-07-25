Adalet Bakanlığı, Af Örgütü'nün işkence iddialarını yalanladı

Adalet Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün, "Darbe girişiminden gözaltına alınanların tecavüze uğradığına dair güvenilir kanıtlar var" açıklamasının doğruyu yansıtmadığını belirterek, gözaltı işlemlerinin uluslararası hukuka uygun şekilde yerine getirildiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'deki darbe girişimi sonrası gözaltı uygulamaları kapsamında zanlılara işkence ve kötü muamele yapıldığı yönünde gerçek dışı, mesnetsiz iddialara yer verildiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün, hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silah zoruyla indirilmesi, TBMM’nin feshi ve anayasanın yürürlükten kaldırılması amacıyla yapılan darbe teşebbüsü sırasında TBMM'nin bombalanması, tankları durduran sivil halka ateş edilmesi gibi konulara ilişkin hiçbir değerlendirme yapmadığının ifade edildiği açıklamada, bu nedenle darbeyi ve darbeyi gerçekleştirenleri kınayıp eleştiremeyen Uluslararası Af Örgütü'nün tarafsız ve objektif olmadığı vurgulandı.

İşkenceye sıfır tolerans

Türkiye'nin işkenceye sıfır tolerans politikasının bir sonucu olarak işkence suçu için zamanaşımının kaldırıldığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu açıklamada herhangi bir delil ileri sürmeksizin gözaltındakilere yönelik tecavüz girişiminde bulunulduğuna yönelik iddialar da tamamen hayal mahsulü ve iftiradan ibarettir. Uluslararası Af Örgütü, bu şekildeki soyut iftiraları raporuna alarak Fethullahçı Terör Örgütü'nün algı

oluşturmaya yönelik asılsız ve çarpıtma propagandasına alet olmamalıdır. Gözaltı kararları ile tutuklamaya sevk işlemleri, Cumhuriyet savcıları tarafından verilmekte ve değerlendirilmektedir. Gözaltına alınan kişilerin hepsinin tutuklamaya sevk edilmesi ya da tutuklanması söz konusu olmayıp olaya karışmayan kişiler serbest bırakılmışlardır."

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kendisine karşı tehdit olduğunu başlattığı kanlı darbe girişimiyle de gösteren FETÖ’ye karşı demokratik reflekslerini göstermesi en doğal hakkıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, kamusal kurumlara kümelenmiş söz konusu illegal yapıyla mücadele kapsamında başlatılan adli ve idari soruşturmaların hukuk kuralları içerisinde yürütüldüğü aktarıldı.