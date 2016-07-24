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15 Temmuz Darbe Girişimi

Uluslararası Af Örgütü: Darbe girişiminden gözaltına alınanların tecavüze uğradığına dair güvenilir kanıtlar var!

"Türk hükümetinin CPT ile işbirliği yapma zorunluluğu var"

24 Temmuz 2016 22:58

Uluslararası Af Örgütü, darbe girişimi sonrasında gözaltına alınanların işkence ve tecavüze uğradığına dair güvenilir kanıtlar olduğunu açıkladı.

‘Bağımsız gözlemcilere’ gözaltına alınan kişilere erişim izin verilmesini isteyen örgüt, Avrupa Konseyi'ne bağlı İşkenceyi Önleme Komitesi'ni de derhal Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı.

 

“Sözlü taciz ve tehdit”

 

Ankara ve İstanbul’da gözaltında bulunan kişilerin 48 saate varan sürelerde ayakta tutulduğunu, gözaltındakilere yemek, su ve sağlık hizmeti verilmediğini kaydeden Af Örgütü, güvenlik güçlerinin sözlü tacizde ve tehditte bulunduğunu aktardı. Örgütten yapılan açıklamada, bazı durumlarda tecavüzü de içeren işkencenin de görüldüğünü ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin halen kamu güvenliği konusunda kaygılı olması anlaşılır ancak hiçbir koşul işkenceyi ve diğer kötü muameleri veya keyfi gözaltıları haklı çıkaramaz" ifadelerine yer verildi.

 

“Acilen Türkiye’yi ziyaret edin”

 

tr.sputniknews.com'un haberine göre; açıklamada ayrıca Avrupa Konseyi'ne bağlı İşkenceyi Önleme Komitesi'nden (CPT), gözaltı koşullarını incelemek üzere "acilen" Türkiye'yi ziyaret etmesini isteyen Af Örgütü, "Avrupa Konseyi üyesi olarak Türk hükümetinin CPT ile işbirliği yapma zorunluluğu var" dedi.

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