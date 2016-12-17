"Akın İpek’in Marmaris'teki otelinin arazisinde, gömülü 96 ton altın var"

'FETÖ'cü olduğu iddia edilen iş adamı Akın İpek'e ait İpek Koza Holding'e el konulmasının ardından kayyum heyeti, Marmaris'teki Angel's Peninsula Otel'e 9 Aralık 2015'te Adem Erdagöz'ü Genel Müdür olarak atadı. Daha sonra kayyum tarafından iş akti feshedilen Erdagöz, 28 Kasım 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazarak otel arazisinde 96 ton altın gömülü olduğunu öne sürdü. Yurt dışında kaçak yaşayan işadamı Akın İpek, otelin arazisinde altın gömülü olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Erdagöz, piyasa değeri 13 milyar lira olan altının bulunmasının kayyım tarafından engellendiğini iddia etti. Bu konuda yapılmış sismik raporların da bulunduğunu açıklayan Erdagöz, altınların yurt dışına kaçırılmak istendiğini kendisine de sesini çıkarmaması için 5 milyon dolar rüşvet teklif edildiğini öne sürdü. Bu teklifi reddetmesi üzerine iş aktinin otel yönetimi tarafından feshedildiğini savunan belirten Erdagöz, makam odasının kapısının kırılarak içindeki eşyalarının toplandığını anlattı. Erdagöz "Tüm bu olayların tarafımı kasıtlı olarak otelden uzaklaştırma amacı taşıdığını ve arazide bulunan altının yurtdışına çıkarma gayretiyle yapıldığını net bir şekilde anladım'' dedi ve kayyumları suçladı.

Benzer şekilde daha önce de "18 ton altın gömülü'' iddiası üzerine mahkeme kararı ile kazı yapılmıştı. Ancak, altına rastlanmamıştı. Erdagöz, bu kazının yanlış yerde yapıldığını savundu. Altınların bulunmaması için hile yapıldığını savundu.

Koza-İpek Holding'e kayyım atandığı sıra gösterilen tepki şöyleydi: