Akın İpek'in annesi Melek İpek: Ben Sütçü İmam'ın torunuyum, asla ve asla yılmıyorum, korkmuyorum!

Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in annesi Melek İpek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına, "Ben Sütçü İmam'ın torunuyum. Allah'tan korkan hiç kimseden korkmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Melek İpek, daha önce gruba yönelik baskın sonrası yaptığı açıklamada, "yaşananları kardeş kavgasına benzettiğini ve bu sebeple de çok üzgün olduğunu" ifade etmişti.

"Hırsları bizim ailede geçse başka masumlara dokunmasınlar diye dua ediyorum" diyen Anne İpek, "Bizim utanacak hiçbir şeyimiz yok. İftihar ediyorum. İnsanlar da insan gibi yaşayacaksa dimdik ayakta duracağız. Kimin ne kadar hakkı varsa o konuşmalı. Biz 15 yaşından beri vatanımıza hizmet veriyoruz. Bizim ailemizde şehitler gaziler var. Ben Sütçü İmam'ın torunuyum. Asla ve asla yılmıyorum. Onlardan tek ricam var üzülmesinler otobüslerle gelmeye kalkıyorlarmış. Herkes yerinde kalsın bekleyelim görelim. Allah en iyisini bilir. Allahtan korkan hiç kimseden korkmaz. Allah'tan korkmayan herkesten korkar" diye konuştu.