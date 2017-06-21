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Politika

Akın İpek'in annesi: Fethullah Gülen bir numaralı teröristtir

"Vatana millete ihanet eden, kan döken herkesin hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum"

21 Haziran 2017 13:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Koza-İpek Holding iddianamesinde, "Hocaefendi'nin bir gülüşüne tüm malımı feda ederim" diyen Akın İpek'in annesi Melek İpek'in ifadeleri de yer aldı. "Melek Anne" olarak da bilinen İpek, "Fetullah Gülen benim için de bir numaralı teröristtir" şeklinde konuştu.

Sabah gazetesinden Kenan Kıran’ın haberine göre; Koza-İpek Holding yönetim kurulu üyesi olan Melek İpek "Son zamanlarda yaşanan olaylarla Fetullah Gülen örgütünü anlamaya çalıştım. Bu yapının dini bir kimlik adı altında terör faaliyetleri yürütmesi kabul edilemez bir durumdur. Devlet terörist diyorsa benim için de bir numaralı teröristtir. Vatana millete ihanet eden, kan döken herkesin hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi. Melek İpek hakkında FETÖ üyeliğinden hapis cezası isteniyor.

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