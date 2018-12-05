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Akın İpek hakkında bilgi notu hazırlayan Londra Adli Müşaviri görevden alındı

Abdullah Murat'ın İngiliz savcıya Whatsapp üzerinden resmi olmayan bir sayfalık bilgi notu attığı öğrenildi

05 Aralık 2018 15:24

Hakkında 'FETÖ'den yakalama kararı olan Akın İpek hakkında hazırladığı bilgi notu sebebiyle inceleme başlatılan Londra Adli Müşaviri Abdullah Murat görevinden alındı.

Murat'ın Akın İpek'in ‘Türkiye’de adil yargılama yok’ argümanı üzerine İngiliz savcıya Whatsapp üzerinden resmi olmayan bir sayfalık bilgi notu attığı ortaya çıktı.

Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu iddia edilen Akın İpek'in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.

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