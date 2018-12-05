Akın İpek hakkında bilgi notu hazırlayan Londra Adli Müşaviri görevden alındı

Hakkında 'FETÖ'den yakalama kararı olan Akın İpek hakkında hazırladığı bilgi notu sebebiyle inceleme başlatılan Londra Adli Müşaviri Abdullah Murat görevinden alındı.

Murat'ın Akın İpek'in ‘Türkiye’de adil yargılama yok’ argümanı üzerine İngiliz savcıya Whatsapp üzerinden resmi olmayan bir sayfalık bilgi notu attığı ortaya çıktı.

Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu iddia edilen Akın İpek'in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.

TIKLAYIN - Akın İpek muamması ne; ne zaman gözaltına alındı, nasıl bırakıldı?

TIKLAYIN - İngiltere'den Türkiye'nin Akın İpek talebine ret

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'ye Akın İpek tepkisi

TIKLAYIN - Adalet Bakanlığı'ndan 'Akın İpek' hamlesi: Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatıldı