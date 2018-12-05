Akın İpek hakkında bilgi notu hazırlayan Londra Adli Müşaviri görevden alındı

<p>Hakkında 'FETÖ'den yakalama kararı olan <strong>Akın İpek </strong>hakkında hazırladığı bilgi notu sebebiyle inceleme başlatılan Londra Adli Müşaviri <strong>Abdullah Murat</strong> görevinden alındı.</p>\r\n\r\n<p>Murat'ın Akın İpek'in ‘Türkiye’de adil yargılama yok’ argümanı üzerine İngiliz savcıya Whatsapp üzerinden resmi olmayan bir sayfalık bilgi notu attığı ortaya çıktı.</p>\r\n\r\n<hr />\r\n<p>Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu iddia edilen Akın İpek'in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.</p>\r\n\r\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/akin-ipek-muammasi-ne-ne-zaman-gozaltina-alindi-nasil-birakildi,671463" target="_blank">Akın İpek muamması ne; ne zaman gözaltına alındı, nasıl bırakıldı?</a></strong></p>\r\n\r\n<p><strong>TIKLAYIN -<a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ingiltereden-turkiyenin-akin-ipek-talebine-ret,759047" target="_blank"> İngiltere'den Türkiye'nin Akın İpek talebine ret</a></strong></p>\r\n\r\n<p><strong>TIKLAYIN -<a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/disisleri-bakanligindan-ingiltereye-akin-ipek-tepkisi,759863" target="_blank"> Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'ye Akın İpek tepkisi</a></strong></p>\r\n\r\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/adalet-bakanligindan-akin-ipek-hamlesi-londra-adalet-musaviri-hakkinda-inceleme-baslatildi,762911" target="_blank">Adalet Bakanlığı'ndan 'Akın İpek' hamlesi: Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatıldı</a></strong></p>\r\n