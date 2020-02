Akın İpek muamması ne; ne zaman gözaltına alındı, nasıl bırakıldı?

TRT Haber'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)" çatı davasının firari sanığı ve el konan Koza/İpek grubunun sahibi Hamdi Akın İpek'in "gözaltına alındığı" haberi, daha sonra gelen açıklamalar nedeniyle kafaları karıştırdı. TRT'nin haberinde güncel bir gelişme gibi duyurulan gözaltının, aslında mayıs ayına ait bir operasyon olduğu ve İpek'in kefaletle serbest bırakıldığı olayı tekrarladığı anlaşıldı. Anadolu Ajansı da, bu durumu teyit eden ve mayıs ayında duyurduğu bilgileri yineleyen bir haber geçti.

TRT Haber bugün (21 Temmuz 2018)14:57'de geçtiği haberde, "Akın İpek'in Londra'da gözaltına alındığı"nı bildirdi. BBC de, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın İpek'in Türkiye'nin talebi doğrultusunda gözaltına alındığını doğruladığını duyurdu.

Anadolu Ajansı da İpek'in 23 Mayıs 2018 tarihinde gözaltına alındığını, İngiliz makamlarının da haberi bugün doğruladığını abonelerine geçti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın BBC Türkçe'ye yaptıpı açıklamada, İpek'in Türkiye'ye iade talebinin ele alınacağı duruşmanın Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde Eylül ayında görüleceği belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, davanın yargıya intikal etmesi sebebiyle konuyla ve kefalet koşullarıyla ilgili daha fazla bir açıklama yapamayacaklarını ifade etti.

"Pasaportuna el kondu" iddiası

Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu iddia edilen Akın İpek'in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.

Bu hafta içinde Habertürk gazetesi, Londra'da mahkemeye çıkarılan İpek'in ev hapsine alındığını ve pasaportuna el konduğunu iddia etmişti.

Akın İpek'in İngiltere'de ev hapsine alındığı ve pasaportuna el konulduğuna yönelik haberlerin ardından, Akın İpek'in yönetiminde bulunduğu İngiltere'deki Koza Ltd. şirketi yazılı bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Devlet kontrolündeki Türk medyasında çıkan yanlış haberlerin aksine Akın İpek ev hapsine alınmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Koza Ltd., Akın İpek'in İngiltere sınırları içerisinde hareketine yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığını duyurdu.

Akın İpek de Twitter'dan yazdığı mesajında, "Yoldayım, ev hapsinde değilim. Suçlu hiç değilim. Her vesile ile dünyanın her yerinde pırıl pırıl tertemiz olduğumuzu çok rahat anlatırım. Belgeleri ile ispat ederim. Bu benim kimliğim ve bu kimlik, her yerde geçer." dedi.

Koza Altın'a el konulmuştu

Türkiye'de Gülen yapılanması üyesi olmakla suçlanan Akın İpek'e ait olan Koza Altın'a devlet tarafından el konulmuştu. Koza Altın'ın İngiltere'de sahip olduğu Koza Ltd. ise faaliyetine devam ediyor.

Türkiye'nin Akın İpek'i Koza Ltd.'nin direktörlüğünden çıkarmak için İngiltere'de yürüttüğü hukuki süreç de sürüyor.

Akın İpek'in başında olduğu Koza-İpek Holding'e Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, şirkete 25 Ekim 2015'te kayyum atanmıştı.

Çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ancak Akın İpek'in operasyon öncesinde İngiltere'ye gitmesi dolayısıyla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi iade talepnamesi hazırlayarak İngiltere'ye gönderdi.