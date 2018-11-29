Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'ye Akın İpek tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin 'FETÖ' ile ilişkisi olduğu iddia edilen iş insanı Akın İpek ve onunla beraber yargılanan iki kişinin iadesine ret kararı veren İngiltere'ye yanıt verdi.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargıç Akın İpek ve beraberinde yargılanan Ali Çelik ve Talip Büyük'ün haklarındaki dava "siyasi" olduğu için Türkiye'ye iade edilmemelerine hükmetmişti.

Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "Kararın kabul edilemez olduğu ve bundan duyduğumuz derin hayalkırıklığı görüşülen İngiliz makamlarına kuvvetli bir şekilde vurgulanmıştır" dendi.

Hami Aksoy açıklamada şöyle dedi:

"Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan ülkemize iadelerine ilişkin dün (28 Kasım) Londra, Westminster Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar hakkındaki iade talebimiz hâkim tarafından reddedilmiştir.

Mahkemenin, iade taleplerimizin reddine ilişkin gerekçeleri dayanaktan yoksundur.

Beklentimiz, 251 masum vatandaşımızın şehit olduğu ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün öndegelen mensupları arasında yer alan bu şahısların ülkemizde yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleridir.

Bu yöndeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Kararın kabul edilemez olduğu ve bundan duyduğumuz derin hayalkırıklığı görüşülen İngiliz makamlarına kuvvetli bir şekilde vurgulanmıştır.