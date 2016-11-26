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Akın Atalay: Amaç Cumhuriyet’i uslu çocuklara teslim etmek; başaramadılar, başaramayacaklar da!

"Çok yakında bizler de aranıza katılacağız..."

26 Kasım 2016 12:56

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi. "Bu oyun çökmüştür" diyen Atalay, “Soruşturma sürecimize bir bütün olarak bakıldığında, soruşturmanın amirine, figüranlarına ve aktörlerine, yapılan suçlamaya ve sorulan sorulara baktığımızda söylenecek en hafif cevap, ‘Ne içtiniz siz’dir. Amaç Cumhuriyet’i uslu çocuklara teslim etmek” ifadesini kullandı. "Başaramadılar, başaramayacaklar da" diyen Atalay, "Geride kalan arkadaşlarımız gazeteyi olması gerektiği gibi hatta eskisinden de daha iyi çıkarmaktalar" diye konuştu.

Cumhuriyet operasyou kapsamında kendi isteğiyle yurda döndükten sonra kaçma şüphesi iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, Silivri Cezaevi’nden, görüşe giden CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Selina Doğan ve Mevlüt Dudu aracılığıyla mesaj gönderdi. 

Atalay’ın mesajı şöyle:

“Herhangi biri herhangi bir konuda ipe sapa gelmez, saçma sapan bir söz söylediğinde sosyal medyada şöyle bir tepki gösterilir: “Ne içtin sen?” Bizim soruşturma sürecimize bir bütün olarak bakıldığında yani soruşturmanın amirine, figüranlarına ve aktörlerine, yapılan suçlamaya ve sorulan sorulara baktığımızda söylenecek en hafif cevap, ‘Ne içtiniz siz?’ Artık herkes bu operasyonun asıl amacının Cumhuriyet gazetesini ya tamamen susturmak ya da uslu çocuk olacak işbirlikçilere teslim etmek olduğunu anladı, gördü. Ama başaramadılar, başaramayacaklar da. Geride kalan arkadaşlarımız gazeteyi olması gerektiği gibi hatta eskisinden de daha iyi çıkarmaktalar. Burada onları gururla izliyoruz. Biliyoruz ki Cumhuriyet gazetesi hep gazetecilik yapmaya devam edecek. Kim olursa olsun, kendini ne kadar güçlü hissederse hissetsin bu gazeteye boyun eğdiremez. Biliyoruz ki bu oyun çökmüştür. Çok yakında bizler de aranıza katılacak ve hep beraber gazetemizi daha iyiye ve ileriye taşıyacağız. Cumhuriyet gazetesinin demokratik, laik, özgürlükçü bir Türkiye toplumunun inşasında gerekeni yapacağından kuşku olmasın. En yakın zamanda görüşmek üzere, hoşçakalın.”

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