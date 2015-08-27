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Bilim / Teknoloji

Akıllı telefonunuz 4.5G ile uyumlu mu?

Türkiye'de 1 Nisan 2016 itibariyle 4.5G'ye geçilmesi planlanıyor

27 Ağustos 2015 22:57

Kamuoyunda 4,5G ihalesi olarak da bilinen “IMT-Advanced” (Gelişmiş Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) yetkilendirilmesi ihalesi dün Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nda (BTK) yapıldı. 

Türkiye'de 1 Nisan 2016 itibariyle 4.5G'ye geçilmesi planlanıyor. Peki sizin akıllı telefonunuz 4.5G'yi destekliyor mu?

 

İşte 4.5G ile uyumlu telefon modelleri

 

APPLE: iPad Air, iPad Air 2, iPad 4, iPad Mini, iPad Mini Retina, iPad Mini 3, iPhone 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus,

SAMSUNG: Galaxy S5, Note 4, Alpha, Note EDGE, Grand Prime, A5, TAB S, S6, S6 EDGE, A7, E7

SONY: Xperia Tablet Z2, Tablet Z, Z, SP, Z Ultra, Z1, Z1 Compact, Z2, M2, Z3, T3, C3, E3, Z3, Z3 Tablet Compact, E4G, M4 Aqua

LG: G2, G3, G4, G Flex 2, Nexus 5

HTC: One Mini, Mini 2, Max, M8, M9, E8, Desire 601, 610, 816, 510, 820, Eye

NOKIA: Lumia 625, 820, 920, 925, 1020, 1320, 1520, 930, 830, 735, 640

BLACBERRY: Q10, Q5, Z30

HUAWEI: P7, G7, Mate 7

VESTEL: Venus 5.5 V, 5.5 X

ASUS: Zenfone 2

VODAFONE: 4 Power, Smart TAB 6, Smart 6

AVEA: In Touch 4

TURKCELL: T50, Turbo T50, T60

GENERAL MOBILE: Android One

CASPER: Via V6, Via V6X, Via V9

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