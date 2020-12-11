Akıllı telefonu olmayan vatandaş HES kodunu plaka yaptırıp boynuna astı

Düzce'de Önder Saraçlı (37) isimli vatandaş, akıllı telefonu olmadığı için HES kodunu plaka yaptırıp boynuna astı.

Saraçlı, alışveriş merkezi ve kamu kurumlarına girerken akıllı telefonu olmadığı ve HES kodunu ezbere bilmediği için zaman kaybı yaşaması nedeniyle bu yola başvurduğunu anlattı.

Saraçlı, "HES kodumu bu şekilde çıkararak hem kurumlardaki arkadaşlarımıza yardımcı olmak hem de kendi sağlığımı korumak istedim. Artık bu kişisel bir durum oldu. Bu bizim plakamız haline geldi. Sağlığımız için önemli. Bunlar bize özel numaralar" dedi.