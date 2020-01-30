Unicode Konsorsiyumu, 100'den fazla yeni emojiyi 2020'de kullanıma sunulmak üzere onaylandı. Akıllı telefonlara gelecek olan yeni emojiler arasında transeksüel bayrağı ve transeksüel sembolü gibi dikkati çeken emojiler de var.

Metin ve emoji için endüstri standardını belirleyen Unicode Konsorsiyumu, 2020’de kullanıcıların beğenisine sunulacak 100'den fazla yeni emojiyi onayladığını açıkladı. Yeni emojiler arasında, transeksüel bayrağı ve sembolü, smokin içindeki bir kadın ve gelinlik içindeki bir erkek gibi LGBTİ ve cinsiyet eşitliği temalı emojiler bulunuyor. Transeksüel bireyleri temsil eden bayrak, açık mavi, pembe ve beyaz çizgilerden oluşuyor.

Cinsiyet temalı emojiler 2008'de iPhone’lara gelmişti

Söz konusu emojilerin eklenmesi, LGBTİ topluluğundaki kullanıcılara emoji dilinde eşit temsil sağlamak için atılan adımların son örneği olarak dikkat çekiyor. Cinsiyet eşitliği temalı emojiler, ilk olarak 2008 yılında iPhone’lara gelmişti.

2012'de Android platformu için de yayınlanmıştı

Dört yıl sonra yani 2012 yılında ise Android platformu için yayınlanan emojiler, büyük bir ilgi ile karşılandı. Hem Apple hem de Google, 2019'daki yazılım güncellemeleri ile emojilerdeki her bireyin renk ve cinsiyetten bağımsız olan seçeneklerini kullanıcılara sunmuş oldu.

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