"Akıllı telefonlar çocuk sağlığını bozuyor"

Hollanda'da ergenlik çağındaki çocuklar arasındaki akıllı telefon kullanımı ve sosyal medya bağımlılığına bağlı uyku bozukluğu, konsantrasyon eksikliği ve baş ağrısı sorunlarının ciddi biçimde arttığı belirtiliyor.

Sosyal medya bağımlılığı sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlıklar uzun vadede depresyon, anksiyete bozuklukları ve alkol bağımlılığına yol açıyor.

Ergenlik çağındaki çocukların yüzde 20'si uzun süre aşırı sosyal medya kullanımı nedeniyle meydana gelen fiziksel şikayetler için tıbbi yardım alıyor. Uzmanlara göre bu, buzdağının sadece görünen kısmı. Gerçekte durum daha da korkunç.

Araştırmalara göre gece yarılarına kadar akıllı telefonları ile uğraşan ergenlik çağındaki çocuk sayısı hızla artıyor. Buna bağlı sağlık sorunları da gözle görülür biçimde gelişiyor.

Maastricht Üniversitesi Pediatrik Nöroloji Bölümü'nden Prof. Hans Vles, Catharina Hastanesi'nde genç hastaları yakından izliyor.

Vles, akıllı telefon ve tablet kullanımı sonucu meydana gelen rahatsızlıklar nedeniyle tıbbi yardım arayanların sayısındaki artışa dikkati çekiyor.

Ergenlik çağındaki çocukların en fazla şikayet ettiği sorunların başında uyku bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu ve baş ağrısı geliyor.

Heeze Uyku Sorunları Merkezi uzmanlarından çocuk doktoru Nele Vandenbussche, uyku bozukluğu şikayetlerinin yarıya yakınının ekran kullanımına bağlı olduğunu vurguluyor.

Hollandalı uzmana göre, elde edilen sonuçlar, buzdağının sadece görünen yüzü. Bu konudaki sorun daha ciddi boyutta. Ergenlik çağındaki çocukların çok büyük bir bölümü yardım almıyor.

Vandenbussche, sosyal medya bağımlılığı yaşam tarzına dönüşen ve bunun için tıbbi yardım almayan bu kesimin ciddi sağlık sorunları yaşadığına işaret ediyor.

Hollanda Beyin Vakfı ise, ergenlik çağındaki çocuklarda görülen sosyal medya bağımlılığı konusunda daha karamsar bir tabloya dikkati çekiyor.

"Sağlıklı beyinler" projesine başkanlık eden Dr. Laura Righter, sosyal medya bağımlılığının ilerleyen yaşlarda çok daha ciddi rahatsızlıklara neden olacağının altını çiziyor.

Sorunun, yorgunluk ya da can sıkıntısı boyutunu çoktan geçtiğini belirten Righter'e göre, uzun süreli hafıza ve konsantrasyon sorununun; depresyon, anksiyete ve alkol bağımlılığına yol açacağı uyarısında bulunuyor.

Ergenlik çağındaki beyinlerin sağlıklı şekilde büyümesi için çaba harcadıklarını belirten Righter, yatmadan en az 1 saat önce telefon veya tablet ekranının kapatılmasını öneriyor.

Beyin Vakfı, orta öğretim okulları için, aşırı derecede internet kullanımını ve buna bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıkları konusunda uyarıcı nitelikte bir ders programı hazırlıyor.

AD gazetesinin Hollanda İstatistik Kurumu'na dayandırdığı rakamlara göre, 12 - 18 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık 5'te biri sosyal medya bağımlısı.

Kızlar arasındaki sosyal medya bağımlılığı erkeklerden daha fazla. Ergenlik çağındakilerin yarısı sosyal medya konusunda olumsuz görüşe sahip.