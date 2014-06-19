Akıllı telefonda yeni dönem



"Fire Phone", Amazon Başkanı Jeff Bezos tarafından tanıtıldı. Bezos, Apple ve Samsung gibi "büyükler"in belirlediği akıllı telefon piyasasına girmekte gecikmiş sayılmayacaklarını söyledi.

"Seattle Times"a konuşan Bezos, "Oyuncular geliyor ve gidiyor. Sürekli bir değişim var. Piyasanın oturmuş markalarını taklit ederek başarıya ulaşamazsınız" dedi. Amazon Başkanı Bezos, "Fire"ın özgünlüğünü vurguluyor. Gelişmiş üç boyutlu algılama sensörleri ve Firefly adı verilen özellik, yeni cihazı özgün kılıyor.

Cihazın arkasında yer alan kamera her türlü nesne, yazı, numara ve logoyu tarıyor. Şarkılar, TV yapımları ve sanat eserleri tanımlanıyor. Kullanıcıya taranan nesneyle ilgili hızla bilgi aktarılıyor. Ardından istek durumunda, kullanıcı Amazon'un satış sayfasına yönlendiriliyor.

Online alışveriş platformlarının baskısı artacak

Teknoloji platformu TechCrunch'dan Matthew Panzarino, "Amazon bu cihazıyla cebinize bir mağaza sokuyor" değerlendirmesinde bulunuyor. Yeni özelliğin, başta Amazon olmak üzere online alışveriş platformlarının mağazalar ve perakendeciler üzerindeki baskısını daha da artırması bekleniyor.

Bazı uzmanlara göre "gerçek mağazalar online alışveriş platformları için bir vitrine dönüşecek". Bir AVM ya da bir dükkanda gördüğü ürünü beğenen kişi, cihazıyla görüntüleyip ürünü daha ucuza hangi internet sitesinden alabileceğini öğrenecek.

3D yüz algılama karanlıkta bile çalışıyor

Amazon'un yeni cihazında özgünlüğü sağlayan diğer özellik kısaca "Dynamic Perspective" olarak tanımlanıyor. Bunun için ön ve arkadaki standart kameraların yanı sıra cihaza 4 adet kızılötesi kamera eklenmiş.

Ön tarafın köşelerinde yer alan kameralarla kullanıcının yüzü ve gözleri algılanıyor. Kullanıcının başıyla ya da gözleriyle yaptığı hareketler, 3D arayüzün komut verileri olarak kaydediliyor. Hafifçe başınızı eğmeniz uzunca bir metnin devamını okumanızı sağlıyor. Kızılötesi fonksiyonu, baş hareketlerinin karanlıkta dahi algılanmasını mümkün kılıyor.