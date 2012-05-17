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Sağlık

Akıllı telefon ve tabletler gıdı sarkıtıyor!

Akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla, yeni bir estetik sorunu daha ortaya çıktı

17 Mayıs 2012 10:44

 

Amerikan Plastik Cerrahi Birliği’nin istatistiklerine göre, son yıllarda çene ve çene altı gerdirme işlemleri en fazla artan estetik operasyonları oldu.
 
Uzmanlara göre, maliyeti 4 bin 290 Sterlin (12 bin 400 TL) olan ameliyatlarda yaşanan bu hızlı artışla, mobil aletlerin kullanımındaki artış tesadüf değil. Zira, akıllı telefonlar, laptoplar ve tabletlere bağımlı hale gelen insanlar her geçen gün çoğalıyor. Estetik uzmanlar, insan fizyolojisine uygun olmadığı için sık sık eleştirdikleri bu cihazların sürekli boynu eğerek bakmayı gerektirdiği için çene altı kaslarının gevşemesine neden olduğunu savunuyor.

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